الخارجية تتابع أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي مصر بأنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين هناك عقب الزلزال المدمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان أن سفارتي مصر في أنقرة ودمشق تتابع مع وزارتي خارجية البلدين والسلطات المحلية، للاطمئنان على أوضاع المصريين في البلدين، حيث تم تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:

(السفارة في أنقرة 00905497695566)

(السفارة في دمشق 00963112144886 - 00963112144885).