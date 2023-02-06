ارتفاع كبير بعدد القتلى.. سوريا تعلن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 538 قتيلا.

وقالت الصحة السورية، "في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس استشهد 538 شخصا وجرح 1353 آخرين"، مؤكدة أن هذه الأرقام ليست نهائية بعد.

وشهدت كلا من تركيا وسوريا زلزالا فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ، هو الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن، كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب فيه الزلزال الثاني الذي شعر به السكان أيضا في أنحاء المنطقة ، في وقت يكافح فيه المنقذون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط ظروف جوية بائسة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وقال أردوغان، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".