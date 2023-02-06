الجامعة العربية: نطالب الأعضاء بسرعة تقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة بسوريا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن جامعة الدول العربية دعت أعضاءها بسرعة تقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة بسوريا نتيجة زلزال اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلنت الدولة المصرية إرسال مساعدات إغاثية تضامنا مع سوريا وتركيا، بحسب ما أفادت به القناة ذاتها.

اليونان تجهز مساعدات لإرسالها لتركيا

قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن هناك بروتوكول تعاون ما بين تركيا واليونان في الكوارث الطبيعية، وبالرغم من الأزمة القائمة بين الدولتين، إلا أن اليونان تعمل على تجهيز مساعدات لإرسالها إلى تركيا على متن طائرة سي 130، لكنها في انتظار موافقة الجانب التركي.

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحذيرات من علماء الجيولوجيا، خاصة أن اليونان تُعد من الدول التي تقع فوق نطاق الزلازل، موضحًا في الوقت ذاته أن جزيرة رودس اليونانية، شهدت صباح اليوم، زلزالًا بمقياس 4.2 ريختر، جاء بعد ساعتين من حدوث زلزال تركيا.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن علماء الزلازل في اليونان أكدوا أن الزلزال في جزيرة رودس اليونانية لا علاقة له بزلزال سوريا وتركيا، إذ أن الزلزال الذي وقع في الدولتين الأخيريتن كان بقوة 7.7 درجات بدأ بمنطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، والعديد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.