الأمطار تغرق شوارع مطروح .. شاهد

شهدت محافظة مطروح اليوم الاثنين سقوط أمطار غزيرة الى متوسطة على مدن مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.

شهدت مدن مرسي مطروح والحمام أمطارا غزيرة كما شهدت مدن النجيلة وبرانى والضيعة .

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بتشكل منخفض جوى في طبقات الجو العليا يتزامن معه منخفض جوى سطحي يتمركز غرب جزيرة قبرص ، تنحدر القيم في مركزه الي 994 ملليبار وهي قيم عميقة تعمل علي هبوب رياح قوية تصل إلي حد العاصفة.

يستمر نشاط الرياح العاصفية علي المدن الساحلية خاصة سواحل الدلتا وحتي رفح شرقا ايضا هبات نشطة علي الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

تزداد سرعتها شرق القاهرة وغرب خليج السويس ومدن القناة وسيناء ومعظم سيناء خاصة شمالها تعمل علي إثارة الرمال والأتربة الرياح العاصفية تعمل علي اضطراب كامل في مسطح البحر المتوسط ، ارتفاع الأمواج يتخطي 5 متر في العمق.

كما تتهيأ الفرص لتساقط الأمطار علي المدن الساحلية تمتد لمناطق متفرقة من الدلتا، قد تمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة.

كما يتوقع أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى والصغري علي اغلب الأنحاء ، ليصبح الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

مع حلول مساء الاثنين تقل سرعة الرياح علي معظم الأنحاء ماعدا الجزء الشرقي من البلاد، مع الوقت سوف تهدأ ايضا علي هذا القطاع فيما تظل الأجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلا علي أغلب الأنحاء حتي نهاية الأسبوع مع فرص لتساقط الأمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا .

الحرارة العظمي المتوقعة ظهيرة الإثنين

السواحل الشمالية 13 الي 15 درجة

الوجه البحري والقاهرة 14 الي 15 درجة

شمال ووسط الصعيد 18 الي 19 درجة.

https://fb.watch/iw-GtvzBCK/

امطار مطروح