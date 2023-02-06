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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة تسريع العمل في التعاقدات بمنظومة تقنين أراض أملاك الدولة ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

واصل السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف عقد الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات موقف التعاقدات على أراضي أملاك الدولة، والتي تم البت في تقنين أوضاعها، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الإملاك ،، ورؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية  وأعضاء اللجنة الفنية لاسترداد الأراضي.

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استعرض نائب المحافظ عدد الملفات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، والتي تم الموافقة على تقنين أوضاعهم، من خلال لجنة البت، ولم يتقدموا للتعاقد، وذلك حفاظا على مستحقات الدولة، وتيسيرا على المواطنين، في تقنين أوضاعهم، موجها إدارة الأملاك بموافاة رؤساء المدن ببيان يتضمن غير المتعاقدين ممن تم الموافقة لهم بتقنين أوضاعهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ناقش نائب المحافظ موقف التعاقدات الخاصة بطلبات تقنين الوضع  على أراضي أملاك الدولة، التي وافقت لجنة البت على تقنين أوضاعها في كل مركز على حدة، موجها رؤساء المراكز والقرى بسرعة توجيه مقدمي طلبات التقنين غير المستجيبين للتعاقد، لإنهاء إجراءات التقنين على المساحات التي تمت الموافقة عليها، وتنفيذ التعاقدات سواء بالزراعة أو المباني.

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