البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية بشأن توقعات العالم الهولندي لزلزال تركيا

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل العلاقة بين النشاط الزلزالي وإمكانية التنبؤ بوقت حدوثه، وتصريح عالم هولندي على أماكن وتوقيت حدوث زلزال سوريا وتركيا.

وقال القاضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج “على مسئوليتي” عبر “قناة صدى البلد"، إن متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة يجعل من السهل توقع حدوثه؛ إنما لا يُمكن تحديد موعده في توقيت مُعيّن.

وأضاف جاد القاضي، مساء اليوم الاثنين، أن وقوع زلزال سوريا وتركيا بناءً على توقعات العالم الهولندي؛ كان مجرد مصادفة، مؤكدًا أن حدوث هذا الزلزال وقت الفجر؛ ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، وفاقم الأزمة.

وأوضح القاضي، رئيس المركز القومي للفلك، أن هناك عوامل عدة تُساهم في ارتفاع أعداد الضحايا، وقت حدوث الزلازل، والتعظيم من أضرارها؛ مثل وجود مباني قديمة، والكثافة السكانية في المناطق المُتضررة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر توابع زلزال سوريا وتركيا إلى الغد.

وأكد الدكتور جاد القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن هناك ربط مباشر بإدارة الأزمات في مجلس الوزراء والمعهد؛ لتقليل الخسائر، وحماية المواطنين والممتلكات؛ عند حدوث أي كارثة.

ولفت الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن حدوث حالة من النشاط الزلزالي لدولة مجاورة لتركيا؛ حاليًا؛ قد يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التركية؛ عقب الزلزال المُدمر الذي ضربها.