عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية بشأن توقعات العالم الهولندي لزلزال تركيا

صدى البلد

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل العلاقة بين النشاط الزلزالي وإمكانية التنبؤ بوقت حدوثه، وتصريح عالم هولندي على أماكن وتوقيت حدوث زلزال سوريا وتركيا.

وقال القاضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج “على مسئوليتي” عبر “قناة صدى البلد"، إن متابعة النشاط الزلزالي لكل منطقة يجعل من السهل توقع حدوثه؛ إنما لا يُمكن تحديد موعده في توقيت مُعيّن.

وأضاف جاد القاضي، مساء اليوم الاثنين، أن وقوع زلزال سوريا وتركيا بناءً على توقعات العالم الهولندي؛ كان مجرد مصادفة، مؤكدًا أن حدوث هذا الزلزال وقت الفجر؛ ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، وفاقم الأزمة.

وأوضح القاضي، رئيس المركز القومي للفلك، أن هناك عوامل عدة تُساهم في ارتفاع أعداد الضحايا، وقت حدوث الزلازل، والتعظيم من أضرارها؛ مثل وجود مباني قديمة، والكثافة السكانية في المناطق المُتضررة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر توابع زلزال سوريا وتركيا إلى الغد.

وأكد الدكتور جاد القاضي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن هناك ربط مباشر بإدارة الأزمات في مجلس الوزراء والمعهد؛ لتقليل الخسائر، وحماية المواطنين والممتلكات؛ عند حدوث أي كارثة.

ولفت الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن حدوث حالة من النشاط الزلزالي لدولة مجاورة لتركيا؛ حاليًا؛ قد يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التركية؛ عقب الزلزال المُدمر الذي ضربها.

المعهد القومي للبحوث الفلكية أحمد موسى سوريا تركيا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذر.. بعد زلزال تركيا وسوريا هل يضرب تسونامي الإسكندرية مرة أخرى؟

ترشيحاتنا

28 ألف منزل معرض للخطر.. إسرائيل تستعد لزلزال عنيف بعد تركيا وسوريا

بفستان قصير ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل من عيد ميلادها

"سارة" .. أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

وجهها تشوه.. قصة تعرض نجمة الإغراء المعتزلة ناهد يسري لحادث مروع

صحفي سوري: الناجون من الزلزال ليس لهم مأوى ويلجأون للمساجد

البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية بشأن توقعات العالم الهولندي لزلزال تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 14 يوم.. أسرع رجيم لنحت قوامك وأنقاص الوزن

شاهد.. إنقاذ الطفل السوري الذي لُقن الشهادتين في زلزال تركيا

يعالج البواسير.. تعرف على فوائد البابونج للجسم

غادة عبد الرازق تثير الجدل مع ابنتها من عيد ميلاد حفيدتيها

فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

بلطجية يقتحمون منزل علا غانم والموت يفجع فنان شهير بزلزال سوريا

لماذا لا يشعر البعض بالزلزال؟ |تعرف على السبب

عايشة جنب قبور أولادها.. قصة مأساة أم أيمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ