عاجل.. العثور على لاعب المنتخب الغاني مصابا تحت الأنقاض بتركيا.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، في خبر عاجل وفقا لصحيفة برتغالية، أفادت بالعثور علي كريستيان أتسو لاعب منتخب غانا مصابا تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" اللاعب البرتغالي عثر عليه مصابا في قدمه ويعاني من صعوبة في التنفس".

وأوضح موسى،:" كارثة إنسانية والأحداث تتوالي بشأن زلزال تركيا وسوريا والأرقام في تصاعد من حين لآخر".



وفي السياق ذاته، كشف رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، تفاصيل جديدة عن الكارثة الإنسانية التي وقعت اليوم بسوريا علي اثر الزلزال الذى ضرب مناطق متفرقة.

وأشار رامي، إلي أن ما حدث اليوم كارثة إنسانية كبرى ضربت جميع المدن جراء زلزال سوريا، كما أن الأمر الإيجابي في حادث اليوم هو التفاف المنكوبة بسوريا من أجل إنقاذ العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المنطقة الشمالية الساحلية الأكثر تضررا بزلزال سوريا اليوم، ولكن جميع المدن السورية تأثرت بالزلزال العنيف، موضحًا أن مدينة حلب انهارت فوق رؤوس قاطنيها.