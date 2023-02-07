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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متى يمكنني الحمل بعد التوقف عن تناول حبوب المنع ؟

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

طريقة تحديد النسل : هناك العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بحبوب منع الحمل بين النساء ، يعتقد البعض أنها إذا استهلكت حبوب منع الحمل أكثر من اللازم ، فإنها ستصاب بالعقم ولن تكون قادرة على الإنجاب مرة أخرى لذلك هناك من يعتقد أن تناول الكثير منه يسبب خلل هرموني في الجسم ، إلخ، اليوم سنتحدث عن الخرافات المتعلقة بهذه الحمل وحقيقتها وسنعرف الإجابة الصحيحة من طبيب أمراض النساء.

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س 1) هل يمكن أن يجعلني تناول الكثير من وسائل منع الحمل عقيمًا؟

تجيب الدكتورة نينا أغاروال ، طبيبة التوليد وأمراض النساء: من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن استخدام أدوية تحديد النسل يسبب العقم. إن وظيفة حبوب منع الحمل هي ببساطة وقف إنتاج البيض في جسم المرأة ، وهذا هو السبب في أنها خرافة كبيرة أن حبوب منع الحمل تسبب العقم. هذا لا يسبب العقم إطلاقا ، لكن حبوب منع الحمل هي وسيلة جيدة جدا لمنع الحمل ، والتي يمكن أن تتجنب الحمل غير المرغوب فيه.


س 2) إلى متى يستمر تأثير حبوب منع الحمل؟

مفعول هذا الدواء فقط حتى وقت تناول المرأة لتلك الحبة. في اللحظة التي تتوقف فيها المرأة عن تناول حبوب منع الحمل ، تختفي آثارها أيضًا من الجسم. بسبب ذلك يبدأ البيض في التكون في الجسم مرة أخرى ، ويتم استعادة الخصوبة ، والتي توقفت بسبب حبوب منع الحمل.


س 3) متى يمكنني الحمل بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل؟

تزداد فرص الحمل في الشهر الأول بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل. أيضًا ، لهذا يجب أن تكون دورتك الشهرية طبيعية أيضًا.

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