طلب عاجل من الزمالك عقب الهزيمة من فاركو بالدوري .. تفاصيل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك، تقدم بطلب لرابطة الأندية المصرية، بتأجيل مباراة الفريق أمام سموحة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال18 بالدوري الممتاز.



وأوضح هاني حتحوت من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» أن الزمالك طلب من رابطة الأندية، تأجيل مباراة سموحة السكندري بالدوري الممتاز.

وأضاف حتحوت، إن سبب تقدم الزمالك بهذا الطلب لرابطة الندية، بسبب ارتباط الفريق بمباراة يوم الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد، على ستاد القاهرة، بدوري أبطال أفريقيا، ويخشى الزمالك من ضغبط مباريات الأسبوع المقبل.