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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نائب أردوغان: توزيع 52 ألفا من المنكوبين على مراكز الإيواء.. وارتفاع حصيلة القتلى

فؤاد اقطاي
فؤاد اقطاي

قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إنه توزيع 52 ألفا من المنكوبين على مراكز الإيواء، وتم  إعادة التيار الكهربائي تدريجيا في كهرمان مرعش، معلنا في الوقت نفسه عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2379 قتيلا و14483 جريحا.

وأضاف فؤاد أقطاي في تصريح له في مركز إدارة الكوارث والطوارئ، أن 2786 فريق بحث وإنقاذ في ميادين المدن المتضررة جراء الزلازال الذي ضرب تركيا فجر أمس الاثنين. 

وتابع أقطاي، قائلا إنه “لا ينبغي للمواطنين دخول المباني المتضررة وأن 78 هزة ارتدادية قد حدثت حتى الآن، 'اعتبارًا من 4.17 الليلة، شهدنا زلزالًا بقوة 7.4 درجة في مركز كهرمان مرعش بازارجيك. إنه زلزال شديد الشدة ويؤثر على 10 مقاطعات ومنطقة كبيرة جدًا، وهي مقاطعات مرعش ، هاتاي ، عثمانية ، أديامان ، ديار بكر ، شانلي أورفا ، غازي عنتاب ، كيليس ، أديامان ، ملاطية" 

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واضاف “منذ اللحظة الأولى بدأنا نلتقي في إدارة الكوارث والطوارئ مع جميع وزرائنا ، وخاصة وزير الداخلية، ولقد أجرينا التعيينات”

واستطرد: يتابع رئيسنا الحدث ويوجهه منذ اللحظة الأولى ، منذ لحظة وقوع الزلزال، كما أنه مهتم جدًا بنفسه ، فهو على وشك الانتقال إلى أنقرة. 

وتابع اقطاي قائلا “وزراؤنا ، الذين يشاركون بشكل مباشر في متابعة الأعمال عن كثب، وصلوا إلى المنطقة، وزير الداخلية سليمان صويلو ، أحد وزرائنا في مرعش ، وفاهيت كريشي ، وفخر الدين كوكا في هاتاي ، ومحمد محرم قصاب أوغلو في عثمانية ، وبكير بوزداغ في ديار بكر ، ونور الدين نباتي في شانلي أورفا ، ومرات كوروم في عنتاب وكيليس ، ودارم. فاتح دونمز ، وزيرنا في ملاطية ، محمد نوري إرسوي ، تم تعيينه في المنطقة”

 واضاف نائب الرئيس التركي قائلا "منذ اللحظة الأولى كانوا في أراضيهم، وفي الوقت نفسه ، نكافح مع ظروف جوية قاسية للغاية، وبدأت المغادرة في أسرع وقت ممكن في إطار الظروف الجوية.

وقال: 'في المقام الأول ، أود أن أعطي معلومات عن احصائية القتلى وجرحى وحطام البنايات المدمرة، فقدنا 70 من مواطنينا في مرعش، لسوء الحظ، ونتوقع زيادة هذه الأرقام، وهناك 200 جريح و 300 بناية مدمرة في مرعش، وأنا أدعو وسائل إعلامنا ومؤسساتنا إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات خاصة من أجل منع تلوث المعلومات بشأن تفسيرات مختلفة وعدم الاعتماد على أي تصريح لم يرد هنا"

واسترسل “لقد فقدنا 4 أرواح و 7 جرحى و 200 مبنى مدمر في هاتاي، ولدينا 20 ضحية في عثمانية ، لدينا 20 مبنى مدمر، ولدينا 13 قتيلا و 100 مبنى مدمر في أديامان، و14 ضحية و 226 جريحا و 20 مبنى مدمر في ديار بكر” 

واضاف “لدينا 18 مفقودًا و 200 جريح و 60 مبنى مدمر في أورفة، كما لدينا 80 ضحية و 600 جريح و 581 مبنى مدمر في عنتاب، و8 ضحايا و 200 جريح و 50 مبنى مدمر في كيليس، ولدينا 10 في عداد المفقودين و 118 مصابا و 16 مبنى مدمر في أضنة”

 وتابع "في ملاطية ، لدينا 47 ضحية و 550 جريحا و 300 مبنى مدمر. إجمالاً ، لدينا 284 حالة وفاة وألفان 323 جريح و 1710 مبنى مدمر '. 

وفي إشارة إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ وغيرها من فرق البحث والإنقاذ قد شاركت منذ اللحظة الأولى ، قال اقطاي “هناك 2600 فريق بحث وإنقاذ في إدارة الكوارث والطوارئ من الخارج. من بين هؤلاء ، وصل 917 بالفعل من الخارج، جنبا إلى جنب مع السكان المحليين ، يواصل 1150 منهم جهود البحث والإنقاذ” 

وأكد تم تسليم الخيام والبطانيات لكلا المنطقتين منذ اللحظة الأولى. لسوء الحظ ، تم تدمير مستشفى الاسكندرونة، وكان مبنى قديم، وتستمر الدراسات حول المرضى والموظفين هنا. المباني الجديدة صلبة وصالحة للخدمة. 

واضاف “هناك أضرار جسيمة في أديامان جولباشي، آمل ألا نواجه أي مشاكل، على الرغم من ذلك فلدينا أخبار جيدة عن المدارس، في معظم مدارسنا ، توجد مشكلة في ما يقرب من مدرسة قروية، ويمكن استخدام مدارسنا وبيوتنا كمأوى”

واشار إلى مشكلة في مطار هاتاي، فقد اعلنت السلطات حظر الطيران، أغلقنا اجواء مرعش وعنتاب أمام الرحلات المدنية"

وبعبارة أخرى ، لا تزال الرحلات الجوية المتعلقة بأنشطة الزلزال مستمرة '. وفقا لنائب الرئيس التركي

وأوضح أن هناك 78 هزة ارتدادية ، قائلا: 'لدينا 3 زلازل بأكبر 6.6 و 6 زلازل و 8 زلازل أكبر من 5" 

وحذر اوقطاي جميع الاتراك بعدم دخول المباني المتضررة، قائلا “يجب على مواطنينا عدم استخدام هواتفهم إلا عند الضرورة، وسيؤدي عدم وجود مكالمات طويلة أو مكالمات عبر الإنترنت إلى تخفيف الضعوط على المحطات الرئيسية” 

واكد لا نواجه مشكلة خطيرة في الاتصال، وتم إرسال 102 محطة قاعدية متنقلة إلى مناطق الزلزال. 

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