إعلامي: كهربا قرر التحرك بطلب الاستئناف على العقوبة حال إيقافه |تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينتظر القرار الصادر من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فى ملف أزمة عقوبة الإيقاف لصالح نادي الزمالك.

وأضاف فاروق : “فى حال صدور قرار بإيقاف كهربا سيكون هناك تحرك عاجل من اللاعب بطلب الاستئناف على العقوبة”.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو على قناة تن: كهربا قرر التحرك بطلب الاستئناف على العقوبة حال وجود قرار بإيقافه من جديد وذلك حتى يشارك اللاعب لفترة جديدة لحين حسم موقفه بشكل نهائي.

وتابع: “النادي الأهلي، يترقب إمكانية عدم إيقاف كهربا خاصة بعد أن عرض اللاعب على الاتحاد الدولي لكرة القدم دفع 500 ألف دولار على أن يتم تقسيط بقية قيمة الغرامة، وهو ما يكشف عن حسن نية اللاعب”.

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني خلاف فوائد تأخر سداد الغرامة، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم العودة إلى الأهلي.