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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان لامع شفاف | شاهد

ديانا كرزون
ديانا كرزون

 تميزت الفنانة ديانا كرزون بالمحافظة على رشاقتها وخسارتها للوزن وتظهر بإطلالات تبرز ذلك.
 

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها خلال إحيائها لحفل زفاف.

وظهرت ديانا كرزون في الصور وهى ترتدي فستانا باللون الأخضر الفاتح "الفستقي" مع طبقة من الشبيكة اللامعة، يظهر رشاقتها، الفستان من تصميم ظاهر باقر.

واكملت ديانا كرزون إطلالتها بوضع مكياجا بألوان قوية، ورفعت شعرها للأعلى وتركته ينسدل مموجا على كتفها، واضعة فورير ابيض على كتفيها.

وتحدثت ديانا كرزون سابقا عن حصولها على لقب ستار العرب  وقت اشتراكها في برنامج "سوبر ستار" وقالت: حصلت على لقب سوبر ستار العرب بشكلي الذي أفتخر به قبل إنقاص وزني، مشيرة إلى هدفها حيث قالت وكان هدفي وصول صوتي للناس، وأكبر دليل هو فوزي باللقب، ولو كنت مهتمة بالشكل المثالي لم أكن سأشارك.

وأكدت ديانا كرزون أنها خضعت لعملية جراحية لخسارة الوزن وقالت عملية إنقاص الوزن أجريت لي في مصر عام 2005، وأنا لجأت للعملية من أجل نفسي وكنت سعيدة، ولا أعرف لماذا حصل الهجوم علي بعدها.

وأضافت ان "مشاركتها في برنامج سوبر ستار كان محور تغير فى حياتها بشكل كبير، فقد شاركت فيه بعد خروجها من الجامعة مباشرة، وتحولت إلى نجمة فجأة وأصبح لديها شركة إنتاج وسفر وتصوير وحفلات، وكان عمرها 18 سنة."

ويذكر أن ديانا كرزون فازت بلقب "سوبر ستار العرب" وذلك بعد تفوقها مباشرة على منافستها السورية رويدا عطية، و أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "ديانا سوبر ستار العرب" عام 2003 مع شركة ميوزيك ماستر، واشتهرت منه أغنيتان هما "إنساني ما بنساك" و"الشر برا وبعيد".
 

ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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