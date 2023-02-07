عقب ثلاثية فاركو.. الزمالك يتصدر تريند تويتر وتعليقات ساخرة من الجماهير

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الزمالك”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي هزيمة نادي الزمالك أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وتصدر هاشتاج “الزمالك” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي هزيمة الزمالك أمام فاركو بثلاثية، كالاتي:

وانتهت أحداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع لاعبي فاركو من كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وكاد أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه.