عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. جورجينا تثير جدل السوشيال ميديا بجلسة تصوير وسط صحراء السعودية

جورجينا
جورجينا

تألقت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، في جلسة تصوير جديدة من وسط صحراء السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جورجينا برفقه أولادها، أثناء استمتاعهم بأجواء الصحراء، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل متابعي السوشيال ميديا.

شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

برفقه صديقته وابنه.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده من الرياض.. شاهد

واحتفل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي بعيد ميلاده الـ 38 أثناء تواجده رفقة أسرته فى الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث انه من مواليد 1985. 

ونشر رونالدو صورًا من الاحتفال، برفقه صديقته وابنه وبعض الأصدقاء، وعلق علي الصور كاتبًا: “شكرا لكم جميعًا علي رسائل التهنئة، ممتن لتقضية اليوم مع عائلتي واصدقائي”.

والتحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة تستمر لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

موضوعات متعلقة

فرج عامر يكشف كواليس القاضية ممكن لأهداف أفشة.. تفاصيل

نقيب المهن التمثيلية ينعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

صدمة.. أول تعليق من أحمد حسن كوكا عقب زلزال تركيا

سوريا وتركيا.. بسنت شوقي توجه دعاء لمصابي الزلزال

اللهم هون.. ياسمين صبري تعلق على أضرار زلزال سوريا وتركيا

تامر عاشور يصل إلى السعودية استعدادا لحفله الغنائي في الرياض

بسيلفي جديد.. منة فضالي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عقب ثلاثية فاركو.. الزمالك يتصدر تريند تويتر وتعليقات ساخرة من الجماهير

ترشيحاتنا

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم

الأعلى للإعلام في اجتماع مناقشة مخالفات الوسط الرياضي: إرسال كافة الجرائم إلى النائب العام

تدمير آلاف المنازل وتشرد العائلات.. تصريحات صادمة لليونيسيف بسبب زلزال تركيا وسوريا

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في ذكرى إسلامه.. محمد علي كلاي رفض وضع اسمه على الأرض| والسبب

يوم عاصف| الرصيف تشقق وسقط السور بكورنيش الإسكندرية.. ما القصة؟

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

فيديو

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ