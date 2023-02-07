شاهد.. جورجينا تثير جدل السوشيال ميديا بجلسة تصوير وسط صحراء السعودية

تألقت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، في جلسة تصوير جديدة من وسط صحراء السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جورجينا برفقه أولادها، أثناء استمتاعهم بأجواء الصحراء، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل متابعي السوشيال ميديا.

واحتفل البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي بعيد ميلاده الـ 38 أثناء تواجده رفقة أسرته فى الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث انه من مواليد 1985.

ونشر رونالدو صورًا من الاحتفال، برفقه صديقته وابنه وبعض الأصدقاء، وعلق علي الصور كاتبًا: “شكرا لكم جميعًا علي رسائل التهنئة، ممتن لتقضية اليوم مع عائلتي واصدقائي”.

والتحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصفقة تستمر لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.