الأكثر فخامة.. ظهور بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

ظهرت خلال الايام الماضية اول صور تجسسية للنسخة الفيس ليفت للسيارة الكروس أوفر الصغيرة من بيجو و هى 2008 ، حيث اعلنت الشركة الفرنسية عن طرح هذه النسخة خلال العام الحالى 2023 كموديل 2024 .

بيجو 2008 موديل 2024

ولكن على الفور قام فنانون من Kolesa.ru بعمل تصميم تخيلي لسيارة بيجو 2008 موديل 2024 في إصدار جي تي لاين كعادتهم فى اظهرا السيارات كصور تخيلية تكون اقرب للواقع مستندا على الصور التجسسية .

وظهرت صور السيارة بيجو 2008 موديل 2024 التخيلية بشبك أمامي جديد مستوحى من 308 هاتشباك وواجن، بالإضافة إلى 408 فاست باك، ويحتل الشعار الجديد موقعاً مركزياً، ويوجد أسفل الشبك مصد أمامي معدل مع مآخذ هواء زائفة.

بالاضافة الى التعديلات على المصابيح الأمامية، لكن النموذج الأولي الذي يظهر في اللقطات التجسسية يحتوي على مصابيح أمامية هالوجين قياسية بدلاً من مصابيح ليد الاختيارية الكاملة .

بيجو 2008 موديل 2024

اما فى خلفية السيارة بيجو 2008 موديل 2024، فتاتى مصابيح خلفية معاد تصميمها قليلاً مع رسومات داخلية جديدة بالإضافة إلى شعار بيجو الجديد، ويبدو أن الاكصدام الخلفي يتميز بتعديلات صغيرة.

وكانت شركة بيجو قد اكدت ان السيارة 2008 المحدثة ستحصل على محركات هجينة خفيفة، وستحتوي مواتير PureTech الجديدة على مرحلتين من القوة 100 و130 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بست سرعات، وسيحصل ناقل الحركة على محرك كهربائي بقدرة 21 كيلوواط للحصول على عزم دوران إضافي منخفض وكفاءة وقود أفضل بنسبة 15%.