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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: نسعى لإزالة المعوقات عن الاستثمار في الرياضة

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف لتعديل أبواب رئيسية في قانون الرياضة، ومشروع تعديل القانون مقدم من الحكومة ونائبين من لجنة الشباب والرياضة هما الدكتور خالد بدوي والدكتورة آية مدني.    

وأضاف "حسين"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قانون 71 لسنة 2017 ظهرت مشكلات عند تطبيقه منها الجزء الخاص بالاستثمار ومركز التحكيم.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع للمختصين، وهذا هو نهج اللجنة بدعوة المختصين في المجال الرياضي، لحضور جلسات الاستماع، وبعد عرض الرؤى الخاصة بهم والمشكلات التي قابلها البعض عند تطبيق القانون في الفترة الأخيرة، تنسق لجنة الشباب والرياضة مع النواب والبحث عن التعديلات وطرحها للجلسة العامة لمناقشتها.

ولفت أن هناك تركيزاً كبيراً لتعديل الجزء الخاص بالاستثمار في القانون خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمختصين في الملف الرياضي والنواب في اللجنة، نظرا للحاجة لإزالة المعوقات كلها التي تمنع الاستثمار في مجال الرياضة نظرا لكونها صناعة في العالم، وبعض الدول تعتبرها أحد مصادر الدخل القومي.

 

 رعاية أطفال رياضيين

وأشار إلى أن هناك توجهاً في الفترة الأخيرة لمبادرات رعاية أطفال رياضيين، وتسير وزارة الشباب والرياضة على نهج إتاحة الفرص للمستثمرين سواء في مجال الأندية أو مراكز الشباب.
 

لجنة الشباب والرياضة الاستثمار المجال الرياضي قانون الرياضة قصواء الخلالي

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