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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-2-2023

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 8-2-2023، بعد أن شهدت أمس تحركا طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قرشين فقط.

والجدير بالذكر أن مصر تتبع سعر صرف مرن، وفقا للعرض والطلب على الدولار.

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ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 8 فبراير 2023 في البنوك في جميع البنوك العاملة في السوق المصري.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد أمس الثلاثاء 7-2-2023 زيادة بنحو قرشين في جميع البنوك العاملة في السوق المصري.

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أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا على أسعار الذهب اليوم إلى جانب أسعار العديد من السلع.

سعر الدولار اليوم

قدم بنك مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 30.30 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إلى 30.15  جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 

قدم بنك التنمية الصناعية أقل سعر للدولار اليوم مسجلا 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

وفي بنوك:"المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي" سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.


وفي أكبر بنكين حكوميين" البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 8-2-2023، 30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم  30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه للبيع.

ووصل سعر اللدولار اليوم في بنوك:" الاسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، قطر الوطني"   30.25 جنيه للشراء و30.35 جنيه.

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