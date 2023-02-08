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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

الكرش
الكرش

هل تريدين حرق الدهون  لفقدان الوزن  بسرعة إليك وفقا لموقع هيلث  5 مشروبات  طبيعية يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنسف الكرش


1-الكمون 

 يعد ماء الكمون مشروب منخفض السعرات الحرارية يساعد على الهضم ويساعد في خسارة دهون البطن.


2-الشاي الأخضر: 

يحتوي المشروب على مضادات الأكسدة والتي من المعروف أنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي. 

3- الكاروم: 

 بذور الكاروم تعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي ، وتساعد في هضم الطعام وامتصاصه.

يمكنك مزج  2 ملعقة صغيرة من بذورالكروم  المحمصة الجافة منقوعة في كوب من الماء طوال الليل.  وتناولها في صباح اليوم التالي.

4-مشروب الشمر:

 تستخدم بذور الشمر منذ فترة طويلة لعلاج عسر الهضم والانتفاخ. يحتوي الشمر على خصائص مدرة للبول تساعد في إزالة السموم مما يؤدي في النهاية إلى إنقاص الوزن فقط أضيفي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء طوال الليل. في اليوم التالي ، صفي الماء وتناوليه .

5-الماء:

 قد يساعدك شرب المزيد من الماء على إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا بين الوجبات وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

 

ماء الكمون انقاص الوزن الشاى الأخضر مشروب الشمر عسر الهضم بذور الشمر

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