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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

أعلنت مصانع الحديد تثبيت أسعار منتجاتها خلال فبراير 2023، بعد أن رفعت الأسعار بنحو 3500 جنيه خلال يناير الماضي.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الحديد اليوم، خاصة الراغبين في البناء .

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وينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء بينها أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الأربعاء 8-2-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الحديد اليوم 

وسجّل سعر حديد عز 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 وسجّلت أسعار منتجات السويس للصلب 28350 جنيهًا.

وسجّلت منتجات بشاي للصلب 28200 جنيه للطن.

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أسعار الحديد شهر فبراير

سجّل حديد الجيوشي للصلب 28300 جنيه.

 وسجّل حديد المصريين سعر 27350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وحديد الجارحى سجّل سعر 27500 جنيه للطن.

بيما سجّل سعر حديد المراكبي 27200 جنيه للطن.

توقعات أسعار الحديد  

وتوقع المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، اتجاه أسعار الحديد إلى الهبوط في غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

حجم إنتاج الحديد فى مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الاسمنت اليوم في الشركة العربية للأسمنت 1945 جنيهًا

ووصل سعر الاسمنت اليوم في شركة صناعة مواد البناء إلى  1880 جنيهاً

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن.

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1870 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1980 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1940 جنيهًا للطن

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت « سيناء» - 1880 جنيهًا للطن.

 

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