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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تُطلق تنبيه مفاجئ حول طقس الـ48 ساعة القادمة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقالت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، والمُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية شهدت البلاد موجة من التقلبات الجوية وذلك بسبب منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط بجانب منخفض آخر في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن نشاط حركة الرياح كان أبرز التقلبات التي اجتاحت البلاد الفترة الماضية.

وأضافت “غانم" أنه بداية من اليوم سيبدأ المنخفض الجوي بالتحرك ناحية بلاد الشام مما يعمل على تحسن الأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد اعتدال في سرعات الرياح على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة الماضية هي الأقل حتى الآن في فصل الشتاء، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة مئوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع دخول ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية، موضحة أنه نتيجة انخفاض درجة الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات مئوية في وسط سيناء وشمال الصعيد ستتعرض المزروعات لـ الصقيع.
 

تنبيه مفاجئ حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

وأوضحت أنه بداية من غد الخميس متوقع أن تشهد البلاد مزيد من التحسن في الأحوال الجوية وتستمر هذا الحالة يوم الجمعة أيضًا، حيث تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بين الـ 17 والـ 18 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة أهمية توخي الحذر أثناء القيادة:"خدوا بالكم"، بجانب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم الانخداع بسطوع الشمس خلال فترة النهار.
 

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