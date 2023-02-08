ضبط 83 طن مواد مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الادارة العامه لشرطة البيئة والمسطحات ضبط 5 مصانع بدون ترخيص تقوم بانتاج الأملاح الزراعية والمخصبات.

وتحفظت الأجهزة الامنية على كميات كبيرة من الانتاج والمواد الخام وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير ادارة شرطة البيئة والمسطحات يفيد قيام حملة مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية أسفرت فى مجال حماية الثروة الزراعية والمخصبات الزراعية و حماية البيئة والصحة العامة عن ضبط 5 قضايا عبارة عن 5 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 83 طن مواد خام عبارة عن مخصبات وأملاح زراعية و 7 طن منتح نهائى من مخصبات وأملاح زراعية و 22 طن مواد خام عبارة عن عبوات مياه غازية و ملح خشن و 8,1 طن منتج نهائى سبائك الألومونيوم و 30 طن مواد خام مخلفات جلود حيوانات و 5 طن منتج نهائى غراء أخشاب بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية "مغشوشة ومقلدة".