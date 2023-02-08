بعد تراجعها اليوم|هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟ الغرفة التجارية: الكتكوت بـ24 جنيها

بدأت أسعار الدواجن في التراجع بعد توافر الأعلاف التي تمثل 75% من تكاليف إنتاج الدواجن، ولكن ظل التراجع محدودا نتيجة ارتفاع أسعار الكتاكيت وبرودة الجو أيضا، حيث إن برودة الجو تتسبب في ضعف مناعة الكتاكيت.



وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، سبب زيادة أسعار الدواجن في ظل تراجع أسعار خامات الأعلاف.

وقال الزيني، في تصريحات له: “شاهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات أزمة الأعلاف، وهو ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين، ما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن”.

تراجع أسعار الدواجن

وأضاف: “نتوقع مع زيادة الإفراجات نزول أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى انخفاض نسبة الأمهات المنتجة للكتاكيت، معقبا: “خرج 50% من مربي الأمهات المنتجة من السوق”.

سعر الكتكوت اليوم

وأضاف رئيس الغرفة التجارية لإنتاج الدواجن، أن سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها بخلاف أسعار الأعلاف.

فيما قال على الضهراوى، أحد منتجي الدواجن، إنه رغم الإفراج عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن من الموانئ خلال الفترة الماضية، لكن الأسعار لم تنخفض.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا نسبيا، بعد أن شهدت اليومين الماضيين تراجعا بنحو 4 جنيهات مع تراجع أسعار الأعلاف التي تمثل 75% من تكاليف إنتاج الدواجن.

ويتم التنسيق خلال الفترة الحالية بين وزارتي الزراعة والتموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.



أسعار الدواجن اليوم

وفي حالة زيادة العرض عن الطلب، ستتراجع الأسعار، حيث إن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابتا، بجانب 30 منفذا متحركا، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسوق

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأربعاء 8-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

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سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم، الأربعاء، 69 جنيها للكيلو في المزرعة، بعد أن كانت 72 جنيها أمس الأول، الاثنين، لتصل إلى المستهلك اليوم بنحو 76 إلى 77 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحلات التجزئة.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء" اليوم إلى 73 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

ووصل سعر البانيه إلى 170 و180جنيها للكيلو، بعد أن وصل إلى 200 جنيه.

سعر الدواجن اليوم

وصل سعر الدواجن الأمهات، اليوم الأربعاء 8-2-2023، إلى 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم، الأربعاء، استقرارا نسبيا، حيث سجل طبق البيض الأبيض اليوم 97 جنيها، ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

وارتفع سعر البيض البلدي اليوم إلى نحو 113 جنيها للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 118 - 120 جنيها للطبق.