يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

مسن سوري تحت الأنقاض يطلب الصلاة بعد زلزال سوريا .. فيديو تداوله مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، في مشهد إنساني تنفطر له القلوب، حيث ظهر مسن سوري محاصرًا تحت أنقاض منزله المدمر، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب بلاده.

أخبار زلزال سوريا

مقطع فيديو مسن سوري يطلب الوضوء والصلاة وهو تحت الأنقاض تصدر أبرز أخبار سوريا خلال الساعات الماضية، حيث ظهر رأس المسن السوري في المقطع وبعض من جسده، بينما احتجز سائر أعضاء جسده تحت الركام.

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