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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يا وجع القلب.. مسن سوري يتوضأ ويصلي تحت الأنقاض بعد الزلزال |فيديوجراف

المسن السوري
المسن السوري

مسن سوري تحت الأنقاض يطلب الصلاة بعد زلزال سوريا .. فيديو تداوله مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، في مشهد إنساني تنفطر له القلوب، حيث ظهر مسن سوري محاصرًا تحت أنقاض منزله المدمر، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب بلاده.

أخبار زلزال سوريا 

مقطع فيديو مسن سوري يطلب الوضوء والصلاة وهو تحت الأنقاض تصدر أبرز أخبار سوريا خلال الساعات الماضية، حيث ظهر رأس المسن السوري في المقطع وبعض من جسده، بينما احتجز سائر أعضاء جسده تحت الركام.

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وللمزيد حول أخبار زلزال سوريا وفيديو مسن يطلب الصلاة بعد زلزال سوريا المدمر وهو تحت أنقاض منزله شاهد الفيديوجراف التالي:

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