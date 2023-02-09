رغم الحظر .. دولة أوروبية تواصل شراء النفط الروسي

قال نائب وزير أصول الدولة البولندي، ماتشي ماليكي، اليوم الخميس، إن وارسو ما زالت تشتري 10% من إمداداتها النفطية من روسيا، رغم دعواتها المتكررة لتشديد العقوبات على النفط الروسي.

وقال ماليكي، إن بولندا ما زالت مرتبطة بعقد قائم مع شركة "تاتنفت" الروسية.

وأوضح أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته أواخر 2024 يغطي حوالى 10% من احتياجات شركة النفط البولندية أورلن، وهو ما يعني أن بولندا ما زالت تشتري 200 ألف طن من النفط من روسيا شهرياً.

ودخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات حيّز التنفيذ الأحد، بعد شهرين على حظر أعلنه التكتل على شحنات النفط البحرية.

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن لديها خطة جذرية لوقف جميع الواردات النفطية الروسية بحلول أواخر 2022.