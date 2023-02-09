هل تفقد الدواجن المجمدة قيمتها الغذائية؟.. طبيبة بيطرية تجيب..فيديو

أكدت الدكتورة عبير حلمي، طبيبة بيطرية بإدارة مجازر العاشر، أن الدواجن المجمدة تفقد بعض عناصرها الغذائية، لكن التبريد الهوائي لدينا يحافظ على كافة العناصر الغذائية.

وقالت عبير حلمي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يتم العمل على توفير الإضاءة المناسبة للدواجن ونوفر لها الهدوء، وتتم عملية الذبح يدويا على الطريقة الإسلامية.

وتابع محمد سيد، مهندس إنتاج، أن عملية التبريد للفراخ خلال التداول والتعقيم، تتم في درجة 4 مئوية، مؤكدا أن من علامات جودة الفراخ اللون الوردي، وعدم وجود أي حالات مرضية، أو كدمات.

تستمر لمدة 6 أيام من تاريخ الذبح

واشار محمد سيد إلى أن صلاحية الدواجن الفريش تستمر لمدة 6 أيام من تاريخ الذبح، وبالنسبة للفراخ المجمدة عام، و6 شهور لـ “الكبد”.