نشرة المرأة| احذري استخدام هذا الشامبو ومشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

فوائد صحية لتناول القهوة سواء أكانت كوبًا ساخنًا من القهوة بصرف النظر عن آثارها المنشطة ، فقد تم ربط القهوة بعدد من الفوائد الصحية المحتملة لقدرتها على مكافحة التعب وزيادة مستويات الطاقة ، فإن الكافيين ، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي في القهوة ، قد يدعم أيضًا صحة الدماغ ، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ويساعد في إدارة الوزن ، ويقلل من مخاطر الاكتئاب ، وقد يحمي أيضًا ضد أمراض الكبد

تكرر مؤخرا ظهور موجات نوروفيروس خلال فصل الشتاء فى عدد كبير من دول العالم بين الأطفال والشباب وكبار السن.

وتعد عدوى نوروفيروس من الأمراض التى تحدث مضاعفات عديدة عند التأخر فى اكتشاف المرض.. لذا من المهم معرفة أعراض هذا الفيروس خاصة بعد ظهوره من جديد فى عدة دول.

ظهرت دراسة أن المواد الكيميائية الموجودة في بعض أنواع الشامبو تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بمقدار الثلثين إذا كانت أحد مكوناته مادة الفثالات ، وهي مواد كيميائية

مستخدمة في منتجات العناية الشخصية ولكن أيضًا في لعب الأطفال وتغليف المواد الغذائية.

تسبب تلك المواد الكيميائية الموجودة في منتجات مثل الشامبو في زيادة خطر الإصابة بالسكري لأنها تسبب خلل في هرمون الاستروجين وتم ربطها بسرطان الثدي والمبيض ، بالإضافة إلى انقطاع الطمث المبكر والأصابة العقم.

هل تبحثين عن مشروب سريع لنحت قوامك وحرق الدهون الحشوية في غضون أسابيع يمكنك تجربة المشروب التالي فهو غني بالفيتامينات والمغذيات ويمكنه حرق الدهون الحشوية في ثمانية أسابيع أيضًا.