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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قوي المفعول وبدون فرهدة.. أسرع رجيم يخلصك من دهون البطن العنيدة

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك والتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لنحت قوامك وحرق الدهون يقدمه موقع بولد سكاي الهندي …

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في 14 يوم.. أسرع رجيم لنحت قوامك وأنقاص الوزن

إليك خطة الريجيم: 

الأسبوع الأول 

وجبة الفطور يوميًا:

كوب شوفان باللبن 
 اليوم الأول:
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.
العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.

اليوم الثاني:
الغداء: سمك مشوى  + طبق سلاطة كبير

العشاء: 
كوب زبادى مضاف إليه بذور الكتان 

اليوم الثالث:
الغداء:  طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون  
العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر

اليوم الرابع والخامس:

الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.


اليوم السادس والسابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.

رجيم

الأسبوع الثاني 


الإفطار

نستو لايت أو جبن قريش لايت +توست سن +طبق سلاطة خضراء

أو طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء

من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو 3 ملاعق أرز أو مكرونة +شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلطة.

العشاء 

كوب زبادي لاين 

نحت قوام النظام الغذائي رجيم سريع حرق الدهون

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