نائب محافظ الجيزة تفتح معارض تشغيل الشباب بنادى حدائق الأهرام

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، معرضاً لمنتجات الشباب والحرف التراثية، تم إقامته من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك نادى حدائق الأهرام، الذى يحرص دائما على إقامة مثل هذه الفاعليات دائما لدعم وتشجيع الشباب فى مختلف المجالات الرياضية والتنموية.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها

رافق نائب المحافظ، خلال الافتتاح المهندس محمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، والمهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي وكابتن محمد زكي عضو مجلس الإدارة، ،وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

وأوضح المهندس إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة نادى حدائق الاهرام أن المعرض يضم 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما أشار المهندس صلاح سعد مدير نادى حدائق الاهرام أن فعاليات المعرض تستمر حتى يوم السبت الموافق 11 / 2 / 2023 في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.