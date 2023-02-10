عاطل يتعدى على سيدتين بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لضبط عاطل، لتعديه على مريضة سرطان ونجلة خالتها المسنة بسبب خلافات الجيره، بدائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكلفت أجهزة التحقيق بالقليوبية، أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهم، وكشف ملابسات الحادث وسبب الواقعة، وإعداد التحريات اللازمة حول الواقعة، والإستعلام عن الحالة الصحية للسيدتين، وسؤالهم.



البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغًا من سيدة تدعى "ف" مريضة سرطان تتهم عاطل يدعي "عرفه ا ع" في العقد الثالث من عمره "له معلومات جنائية مسجلة" بالتعدي عليها وعلي نجلة خالتها مسنة في عقدها السادس بالضرب بسبب خلافات جيره.



وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1178 جنح مركز طوخ وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم والمثول أمام جهات التحقيق فور ضبطه.