حدث ليلا | إغلاق ميدان الرماية .. إنجي المقدم: تعرضت للتحرش الجنسي .. حقيقة تصدع كورنيش الإسكندرية .. القصة الكاملة لمقتل صبي الإسماعيلية .. الإغاثات تصل تركيا وسوريا

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركه البحيره لتوزيع الكهرباء

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن ثقافة الحصول على أي خدمة بطريقة غير قانونية وغير شرعية يجب أن تتغير وهي في النهاية تعتبر سرقة والمواطن سيكون عرضة لمحاضر سرقة التيار الكهربي

أكد الإعلامي جابر القرموطي أن بعد كارثة الزلزال التي حدثت في تركيا وسوريا هناك بعض الكلام الذي اثير خلال الأيام الماضية أن هناك تصدع في كورنيش الإسكندرية عقب أحداث الزلزال.

جريمة مأساوية في محافظة الإسماعيلية.. خلافات وعلاقات الزوجية يدفع ثمنها دائماً الأبناء، ليكونوا ضحية أبائهم أو أمهاتهم، هذا هو الحال مع الطفل “فارس.ع.م”، صاحب 15 عاماً، ويسكن بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي اعتذر لزملائه بالفريق الأحمر والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في الفرصة السهلة التي أضاعها في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم

أكد الإعلامي إسلام صادق أن التونسي علي معلول مهدد بالغياب عن النادي الأهلي في مباراة فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب.

قالت الفنانة انجي المقدم، إنها توافق على تقديم أدوار جريئة كفرة وليس تقديم أعمال فيها ابتذال، مضيفة: لو في دور جرئ كفكرة ممكن اعملها إنما ابتذال بمشاهد ملهاش لازمة بمجرد أنها تبقى ترند وتبيع ويكون ملهاش لازمة ارفضها .

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنيتها الجديدة والتى تحمل أسم “ خليني شوية معاك ” تزامناً مع الاحتفالات بعيد الحب

تمكن مسلسل بالطو من الدخول الي قامة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط ، عبر منصة watch it .

حصل صدى البلد على فاتورة شبكة الفنانة علا غانم والتي قدمها لها زوجها عبد العزيز حسن، وبلغت قيمتها

اتحد الفنان تامرحسني مع الهلال الاحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيق في أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات و تبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، مساء أمس الخميس، إذ فشلت في التمسك بمستويات تداول أعلى 1900 دولار للأونصة.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى مساء أمس الخميس، ليتحرك بالتماشي مع تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ تمسك المستثمرون بوجهات نظرهم القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي

سجلت المؤشرات الأمريكية تراجعًا جماعيًا عند إغلاق جلسة أمس الخميس بضغط من ارتفاع عائد سندات الخزانة بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 30 عامًا.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا وذلك لمدة 180 يوما.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، وسط زيادة في المخزونات الأمريكية وعدم تضرر البنية التحتية النفطية بسبب زلزال تركيا وسوريا بشكل كبير.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إنقاذ بلغ من العمر عامين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أنطاكية جنوبي تركيا أمس الخميس بعد 79 ساعة من زلزال هائل ضرب المنطقة هذا الأسبوع، وأودى بحياة أكثر من 19 ألف شخص في تركيا وشمال سوريا.

