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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | إغلاق ميدان الرماية .. إنجي المقدم: تعرضت للتحرش الجنسي .. حقيقة تصدع كورنيش الإسكندرية .. القصة الكاملة لمقتل صبي الإسماعيلية .. الإغاثات تصل تركيا وسوريا

نشرة أخبار البلد
نشرة أخبار البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:   

 

بروتوكول تعاون بين المحطات النووية والبحيرة لإنشاء شبكات الجهد المتوسط لـ الضبعة

وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركه البحيره لتوزيع الكهرباء

إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام استكمال تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام

مباحث الكهرباء تسجل 3668 قضية سرقة تيار خلال 6 أيام فقط

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن ثقافة الحصول على أي خدمة بطريقة غير قانونية وغير شرعية يجب أن تتغير وهي في النهاية تعتبر سرقة والمواطن سيكون عرضة لمحاضر سرقة التيار الكهربي

تعرف على حقيقة تصدع كورنيش الإسكندرية عقب زلزال سوريا وتركيا

أكد الإعلامي جابر القرموطي أن بعد كارثة الزلزال التي حدثت في تركيا وسوريا هناك بعض الكلام الذي اثير خلال الأيام الماضية أن هناك تصدع في كورنيش الإسكندرية عقب أحداث الزلزال.

فجر جمجمته .. القصة الكاملة لمقتل فتى على يد طليق والدته في الاسماعيلية|شاهد

جريمة مأساوية في محافظة الإسماعيلية.. خلافات وعلاقات الزوجية يدفع ثمنها دائماً الأبناء، ليكونوا ضحية أبائهم أو أمهاتهم، هذا هو الحال مع الطفل “فارس.ع.م”، صاحب 15 عاماً، ويسكن بمساكن ايجكو بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي اعتذر لزملائه بالفريق الأحمر والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في الفرصة السهلة التي أضاعها في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم

صدمة كبرى للأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن التونسي علي معلول مهدد بالغياب عن النادي الأهلي في مباراة فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب.

إنجي المقدم: ذهبت لطبيب نفسي في فترة صعبة من حياتي ومفيهاش كسوف

قالت الفنانة انجي المقدم، إنها توافق على تقديم أدوار جريئة كفرة وليس تقديم أعمال فيها ابتذال، مضيفة: لو في دور جرئ كفكرة ممكن اعملها إنما ابتذال بمشاهد ملهاش لازمة بمجرد أنها تبقى ترند وتبيع ويكون ملهاش لازمة ارفضها .

عيد الحب .. أنغام تستعد لـ خليني شوية معاك

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنيتها الجديدة والتى تحمل أسم “ خليني شوية معاك ” تزامناً مع الاحتفالات بعيد الحب

بعد طرحه بـ 24 ساعة .. بالطو يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل بالطو من الدخول الي قامة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط ، عبر منصة watch it .

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

حصل صدى البلد على فاتورة شبكة الفنانة علا غانم والتي قدمها لها زوجها عبد العزيز حسن، وبلغت قيمتها 

تامر حسني يتحد مع الهلال الأحمر المصري لمساعدة سوريا

اتحد الفنان تامرحسني مع الهلال الاحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيق في أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات و تبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، مساء أمس الخميس، إذ فشلت في التمسك بمستويات تداول أعلى 1900 دولار للأونصة.

هبوط شديد في سعر الدولار عالميا

انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى مساء أمس الخميس، ليتحرك بالتماشي مع تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ تمسك المستثمرون بوجهات نظرهم القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

سجلت المؤشرات الأمريكية تراجعًا جماعيًا عند إغلاق جلسة أمس الخميس بضغط من ارتفاع عائد سندات الخزانة بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 30 عامًا.

بسبب الزلزال .. قرار عاجل من أمريكا بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا وذلك لمدة 180 يوما.

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، وسط زيادة في المخزونات الأمريكية وعدم تضرر البنية التحتية النفطية بسبب زلزال تركيا وسوريا بشكل كبير.

شاهد .. إنقاذ طفل رضيع بعد 79 ساعة من الزلزال في تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إنقاذ بلغ من العمر عامين من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أنطاكية جنوبي تركيا أمس الخميس بعد 79 ساعة من زلزال هائل ضرب المنطقة هذا الأسبوع، وأودى بحياة أكثر من 19 ألف شخص في تركيا وشمال سوريا.
 

 

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