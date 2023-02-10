تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس، وسط زيادة في المخزونات الأمريكية وعدم تضرر البنية التحتية النفطية بسبب زلزال تركيا وسوريا بشكل كبير.

وعند التسوية تراجع خام برنت بنحو 0.7% عند 84.50 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% مسجلة 78.06 دولار للبرميل.

ارتفاع نشاط المصافي

وأظهر تقرير معلومات الطاقة أظهر أن نشاط المصافي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر، بينما تضخّمت مخزونات النفط الخام بمركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أكبر كمية منذ يوليو 2021. كما زادت مخزونات الوقود أكثر من المتوقع.

عانى النفط الخام من فترة تداول متقلّبة منذ بداية العام، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات على انتعاش مستدام في الطلب الصيني، والذي يتوقع البعض أن يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وتشير نطاقات الفوارق الزمنية (قصيرة وطويلة الأجل) لعقود الخيارات إلى ضيق السوق بعد الاضطرابات الأخيرة في التدفقات النرويجية والأذربيجانية.

وتحركت أسعار النفط في نطاق ضيق هذا العام بسبب ترقب المستثمرين دلائل مستدامة على انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين في عصر ما بعد كوفيد.

يتطلع المتعاملون أيضاً إلى نتائج العقوبات الجديدة التي فرضت على الوقود الروسي وأي آثار لذلك على تدفق التجارة.