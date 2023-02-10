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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لحظة خروج أطفال أحياء بعد 4 أيام تحت أنقاض زلزال تركيا

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة خروج أطفال أحياء بعد 4 أيام تحت أنقاض أحد المنازل التي تأثرت بالزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.

ومساء أمس، أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3317 جثة في سوريا بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و451.

وأحصت هيئة إدارة الكوارث التركية 70 ألفا و347 جريحا.

اكتمال عمليات البحث

ومنذ ساعات نقلت وكالة "الأناضول" عن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قوله إن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، وإلى حد كبير اكتملت في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وقالت سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الولايات المتحدة أعلنت الخميس عن تقديم 85 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر، وذلك بعدما أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، بعد الزلزال المدمر.

البنك الدولي يقدم 1.78 مليار دولار إلى تركيا بعد الزلزال

تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلي 17674 قتيلا

وقالت الوكالة في بيان إن المساعدة سيتم تقديمها لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".

وأضافت أن المساعدة تستهدف أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة ستبدأ محادثات مع أعضاء مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوسع في إيصال المساعدات إلى سوريا من تركيا.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث ناقشا سبل إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي أودى بحياة قرابة 20 ألفًا في تركيا سوريا، وتسبب أيضًا في إصابة عشرات الآلاف.

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