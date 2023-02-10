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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم ورشة عمل بعنوان "تطوير أساليب التعليم"

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت وحدة تطوير التعليم التكنولوجي والعلاقات الدولية بجامعة برج العرب التكنولوجية ورشة عمل بعنوان "تطوير أساليب التعليم التكنولوجي وأخلاقيات مهنة التدريس".

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لتكون أولي ورش العمل المنظمة لأعمال الفصل الدراسي الثاني.

حيث أكد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري على أهمية تطوير أساليب التعليم بما يتناسب مع رسالة الجامعة وكذلك مشاركة الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

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وشارك في الحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وقدم الورشة الدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتورة هناء الحوشي منسق قسم الإدارة الصحية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

وعلي صعيد آخر اجتمع السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، بالعاملين بالجامعة من كافة الإدارات الإدارية والهندسية وشؤون العاملين ورعاية الشباب بالجامعة لوضع خريطة زمنية لأعمال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا بضرورة الاهتمام بالنشاط الطلابي وان الجامعة تدعم الطلاب في جميع المواهب والأنشطة وليس على الجانب الأكاديمي فقط.

جامعة برج العرب التكنولوجية العلاقات الدولية بجامعة برج العرب التكنولوجية تطوير التعليم التكنولوجي وحدة تطوير التعليم التكنولوجي

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