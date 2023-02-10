أخبار التعليم| آخر موعد لغلق باب تقديم الالتماسات على نتيجة علوم ببنات عين شمس..كل ما تريد معرفته حول تفاصيل جائزة عبدالحميد شومان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



حقوق القاهرة تفتح باب التقديم على التظلمات .. النتيجة من هنا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التظلمات للفرقة الأولي والثانية علي نتائج الفصل الدراسي الأول، على ان يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم فتح باب التقدم للالتماس بشأن نتيجة الفصل الدراسى الأول اليوم الأربعاء علي أن يغلق الثلاثاء 14 فبراير.



كل ما تريد معرفته حول تفاصيل جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب 2023

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023 (الدورة الواحد وأربعون) التي تبلغ قيمتها عشرين ألف دولار، وتمنح تقديرًا لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح،يؤدي نشره وتعميمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا،ونشر ثقافة البحث العلمي.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إصدار خاص من مدرسة الحوسبة العلمية الفعالة COMPUTING” INFN-SESAME International School on: “EFFICIENT SCIENTIFIC ، و ذالك في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME (http://www.sesame.org.jo)