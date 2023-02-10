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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا

إعلان نتائج بطولة
إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه برحاب جامعة القاهرة، بمشاركة ٣٢٤ طالبا وطالبة من ٣٤ جامعة (مصر الدولية - الجامعات الكندية - الألمانية - الأزهر - العلمين الدولية - النهضة - البريطانية - المصرية الصينية - المستقبل - مدينة السادات - السويس - المنصورة - أسوان - كفر الشيخ - جنوب الوادي - ٦ أكتوبر - عين شمس - قناة السويس - الدلتا - سفنكس - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- أسيوط - طنطا - الزقازيق - بنها - حلوان - الإسكندرية - بني سويف - التعليم العالي - الأهرام الكندية - القاهرة - حورس - الألمانية الدولية - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب) .

 

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور  محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

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غالبية المواد المُستخدمة في ورشة سقارة للتحنيط كانت مستوردة.. تفاصيل

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تمثل جزءا مهما في التركيبة التعليمية.. التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تتواصل بشكل مباشر مع الصناعة.. وتسد فجوات كبيرة في مجالات مختلفة

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البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023 لتمويل المشاريع.. تفاصيل

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الفرصة الأخيرة للتسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

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150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز وإنشاء وحدات خاصة في كل جامعة.. هكذا كرست التعليم العالي جهودها لدعم البحث العلمي بالجامعات

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وزير التعليم العالي يلتقي سفير فرنسا لبحث التعاون المشترك

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فريق بالقومي للبحوث يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الوصول لسر التحنيط

أقيمت البطولة بإشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ومستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية، وك/ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود/ ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود/ عمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية
إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية
إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية
إعلان نتائج بطولة الكاراتيه للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

 مسابقة الكاتا فردي طلبة:
- المركز الأول: مصطفي محمد رفعت جامعة القاهرة .
- المركز الثاني: طارق محمد فتحي جامعة طنطا .
- المركز الثالث: عمرو محمد عبد العليم جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر : عبد الرحمن هشام أحمد جامعة الزقازيق

 مسابقة الكاتا فردي طالبات: 
- المركز الأول: نورهان محمد أحمد جامعة المنصورة .
- المركز الثاني: نادية السيد أحمد جامعة مصر الدولية .
- المركز الثالث: ملك وائل السيد الأكاديمية العربية. 
- المركز الثالث مكرر: دنيا يسري محمد جامعة الإسكندرية.

 مسابقة الكاتا جماعي طلبة: 
- المركز الأول: جامعة الزقازيق .
- المركز الثاني: جامعة عين شمس. 
- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.
- المركز الثالث مكرر: جامعة طنطا.

مسابقة الكاتا جماعي طالبات: 
- المركز الأول: جامعة الزقازيق. 
- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية 
- المركز الثالث: جامعة القاهرة .
- المركز الثالث مكرر: جامعة المنصورة

مسابقة الكومتيه وزن تحت ٦٠ كيلو (طلبة): 
- المركز الأول: محمد أحمد جابر جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: زياد الغريب ربيع جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث: محمد نجاح عبد المنعم جامعة قناة السويس. 
- المركز الثالث مكرر: كريم جابر ابراهيم جامعة عين شمس.

مسابقة الكويتيه وزن تحت ٦٧ كيلو (طلبة): 
- المركز الأول: عبد الرحمن أحمد حسن الجامعة المصرية الصينية .
- المركز الثاني: كريم إبراهيم أحمد جامعة الاسكندرية. 
- المركز الثالث: عبد الرحمن طارق سامي جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر: يحيي محمد عبد الفتاح جامعة حلوان.

 مسابقة الكومتيه تحت وزن ٧٥ كيلو (طلبة): 
- المركز الأول: محمد محمود محمود جامعة الزقازيق. 
- المركز الثاني: أحمد إيهاب علي جامعة القاهرة .
- المركز الثالث: صلاح شوقي أحمد جامعة الاسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر: مؤمن صبري محمود جامعة المنصورة .

مسابقة الكومتيه وزن تحت ٨٤ كيلو (طلبة): 
- المركز الأول: محمد علي أبو بكر جامعة الزقازيق. 
- المركز الثاني: عبد الرحمن حاتم كمال الأكاديمية العربية. 
المركز الثالث: عمر محمد معوض التعليم العالي. 
المركز الثالث مكرر: محمد سامح عبد المنعم جامعة الزقازيق.

مسابقة الكومتيه وزن فوق ٨٤ كيلو (طلبة): 
- المركز الأول: حازم أحمد سعيد الأكاديمية العربية. 
- المركز الثاني: أحمد سامي السيد جامعة الزقازيق .
- المركز الثالث: شوقي أحمد شوقي جامعة عين شمس. 
المركز الثالث مكرر: عبد الرحمن محمد حسن جامعة عين شمس.

مسابقة الكومتيه وزن تحت ٥٠ كيلو (طالبات):
- المركز الأول: ملك محمد عبد الرازق جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: ميرنا هشام عطية التعليم العالي. 
- المركز الثالث: ندى عماد منير جامعة حلوان. 
- المركز الثالث مكرر: مريم عمرو علي جامعة الإسكندرية.

مسابقة الكومتيه وزن تحت ٥٥ كيلو (طالبات):
- المركز الأول: يمني وحيد سلطان عين شمس .
المركز الثاني: هبة الله حامد فتحي التعليم العالي .
- المركز الثالث: ياسمين نصر عباس جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر: نور أشرف السيد الأكاديمية العربية.

 مسابقة الكومتيه وزن تحت ٦١ كيلو (طالبات): 
- المركز الأول: بسملة محمود حسن التعليم العالي. 
- المركز الثاني: نوويين محمد كمال جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث: فوزية محمود عطية جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثالث مكرر: حبيبة أحمد ماهر جامعة حلوان.

مسابقة الكومتيه وزن تحت ٦٨ كيلو (طالبات): 
- المركز الأول: نور أكرم سليمان جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: مريم وائل محمد جامعة حلوان. 
- المركز الثالث: سما عشري محمد جامعة قناة السويس. 
- المركز الثالث مكرر: حبيبة أبوبكر عزت.

مسابقة الكومتيه وزن فوق ٦٨ كيلو (طالبات): 
- المركز الأول: ياسمين محمد أحمد جامعة القاهرة .
- المركز الثاني: دينا أحمد سعيد جامعة الاسكندرية .
- المركز الثالث: حبيبة ماجد محمد جامعة حلوان .
- المركز الثالث مكرر: مريم محمد أحمد جامعة المنصورة .

مسابقة الكومتيه جماعي (طلبة):
- المركز الأول: جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: جامعة حلوان.
- المركز الثالث: عين شمس .
- المركز الثالث مكرر: التعليم العالي.

مسابقة الكومتيه جماعي (طالبات):
- المركز الأول: جامعة الإسكندرية. 
- المركز الثاني: جامعة حلوان. 
- المركز الثالث: التعليم العالي.
- المركز الثالث مكرر: القاهرة.

بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية المعاهد العليا المصرية للكاراتيه جامعة القاهرة مصر الدولية وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي وزير الشباب والرياضة

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