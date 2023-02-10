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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول لمرسيدس مايباخ S580e.. أول إصدار هجين للعلامة التجارية

صدى البلد

تعتبر مرسيدس مايباخ S580e أول ول موديل هجين بالقابس في تاريخ مايباخ، تقدم شركة صناعة السيارات الألمانية بالفعل إصدارًا غير مايباخ ، والذي ظهر لأول مرة في عام 2020. 

 

سيتم إطلاق هجين الشركة الجديد المجهز بالكهرباء لأول مرة في الصين، كما سيتم إطلاقه في تايلاند وأوروبا ثم دول أخرى.

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مرسيدس مايباخ

في قلب السيارة الهجينة الموصولة بالكهرباء يوجد محرك البنزين سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر من مرسيدس، يولد 367 حصانًا (270 كيلووات) وعزم دوران 368 رطلًا (500 نيوتن متر)، وينتج المحرك الكهربائي 150 حصانًا (110 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 324 رطل قدم (440 نيوتن متر) ، وهو متاح منذ ثورة المحرك الأولى.

 

ينتج المحرك الكهربائي ومحرك البنزين مجتمعان 510 حصان (375 كيلوواط) و 553 رطل قدم (750 نيوتن متر) من عزم الدوران، وهو نفس قوة سيارة مرسيدس-بنز S580e، وتقول مرسيدس إن Maybach S580e يمكنها التسارع بسرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) في 5.1 ثانية وتصل إلى سرعتها القصوى الى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة)، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة في الوضع الكهربائي أقل بكثير عند 87 ميل في الساعة (140 كم / ساعة).

مرسيدس مايباخ

يأتي مايباخ قياسيًا بشاحن 11 كيلو واط ، لكن شاحن 60 كيلو وات DCهو خيار متاح ايضاً، يمكن للمقبس 60 كيلوواط إعادة ملء البطارية في حوالي 30 دقيقة، ولم تكشف مرسيدس-مايباخ عن حجم البطارية، لكننا نعلم أن مرسيدس-بنز S580e تتميز ببطارية تبلغ قوتها 28.0 كيلو وات في الساعة، أي أكثر من ضعف حجم البطارية الهجينة الإضافية التي حلت محلها.

 

يمتلك مايباخ مدى كهربائي يصل إلى 62 ميلاً (100 كيلومتر) بناءً على WLTP، وهو نفس إصدار بنز.

 

قامت مايباخ بدمج العديد من الميزات الخاصة بالكهرباء في السيارة، كما قامت الشركة بإخفاء باب منفذ الشاحن على الجانب الأيسر ، بينما تشير اللمسات الزرقاء في المصابيح الأمامية إلى حالتها الكهربائية، وفي الداخل أضاف مايباخ مؤشر حالة شحن البطارية إلى لوحة العدادات.

 

لم تُفصّل مرسيدس مايباخ أو تفصح عن أي تغييرات مهمة أخرى أجرتها على الطراز، وستأتي مليئة بالفخامة والتكنولوجيا تمامًا مثل باقي تشكيلة مايباخ، ولم تعلن الشركة عن موعد طرحها للبيع أو سعرها.

مرسيدس مايباخ هجين السيارات maybach

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