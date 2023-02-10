التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة بجامعة كفر الشيخ.. تنظيم ورشة عمل حول منظومة رصد الزلازل .. التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الصناعية

التعليم العالي:

بروتوكول تعاون جديد لمركز بحوث وتطوير الفلزات بمجال تكنولوجيا اللحام

الوزير يكرم طلاب الجامعات والمعاهد الفائزين في مسابقة "معًا"

انطلاق "المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة" بجامعة كفر الشيخ

تنظيم ورشة عمل حول منظومة رصد الزلازل

التوسع في عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والجهات الصناعية



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ، التعليم العالي تنظيم ورشة عمل حول منظومة رصد الزلازل، ووزير التعليم العالي يكرم طلاب الجامعات والمعاهد الفائزين في مسابقة "معًا".

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية متابعة استراتيجية الدولة فى دمج البحث العلمي بالصناعة، تنفيذًا لرؤية وخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، موضحًا أهمية تعميق التصنيع المحلى ومراعاة الحفاظ على الجودة العالمية المبنية على اجتياز الاختبارات القياسية العالمية.

وفى هذا الإطار، وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بافاريا مصر؛ بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات فى مجالات تكنولوجيا اللحام والتفتيش وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى مجالات الاختبارات الميكانيكية والتحاليل والجودة.

وقع البروتوكول الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات وأمير نادر رياض رئيس مجلس إدارة بافاريا مصر.

وصرح د. غياض بأن مدة البروتوكول عامان قابلان للتجديد، ويهدف إلى قيام المركز بأعمال تحليل الأسباب الجذرية للانهيارات وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لعدم تكرارها والحد منها، وكذلك تقييم وتوصيف السبائك والخامات عن طريق الاختبارات الميكانيكية والميتالورجية والتحليل الكيميائى، وخدمات ضبط وتوكيد الجودة، وإعداد مستندات اللحام، والتفتيش غير الإتلافى والاختبارات غير الإتلافية والتآكل الكيميائى والميكانيكى للمعدات، وفحص جودة اللحامات من خلال أقسام مركز الفلزات، والفحص الكيميائى والميكانيكى لعينات الصاج.

كما كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الفائزين في مسابقة "معًا"، التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك بحضور د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ولفيف من قيادات وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

في بداية كلمته، وجه الوزير التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، والتي تقام على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارتي الثقافة، والشباب والرياضة، والجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن الشباب يُمثلون في كل المجتمعات الإنسانية ثروة كبيرة، مؤكدًا أن النهوض بالشباب، وتفعيل دوره في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية يُعد هدفًا تتضمنه كافة برامج التنمية وخطط التطوير.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بالشباب، من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات طلابية في مختلف مجالات النشاط الطلابي (العلمي، والبحثي، والرياضي، والفني، والأدبي)، حيث تُسهم هذه الأنشطة بدورها في استثمار طاقات الشباب، وتنمية روح المُشاركة الإيجابية لديهم في مسيرة التحديث والتطوير، وبناء الدولة العصرية، ومواجهة تحديات العصر، والتعامل مع المتغيرات برؤية عصرية، وفكر متطور، بعيدًا عن التطرف والأفكار الهدامة وغير السوية؛ ولهذا تبرز أهمية المُشاركة الفاعلة لكافة الطلاب في مثل هذه الأنشطة؛ لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، والارتقاء بقدراتهم، وتفجير طاقاتهم، واكتشاف مواهبهم.

بينما نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة؛ المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

ويأتي "المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة" بجامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور اللواء/ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

يأتى المهرجان فى إطار تأكيد د.أيمن عاشور على تنفيذ استراتيجية الوزارة في الاهتمام بالتثقيف الرياضى للطلاب، ودعم دور الجامعات على الساحة الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركتها فى اكتشاف الأبطال الرياضيين والموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات واستثمار طاقاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودور الوزارة في الاهتمام بتكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بما يساهم فى دعم قدراته وخلق جيل قادر على التنمية.



كما نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF ورشة عمل بعنوان "تصنيع النموذج الأول من المحول الرقمي التخزيني في منظومة رصد الزلازل"، والتي تعتبر أحد المُخرجات البحثية للمشروع المُمول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد لدفع عجلة التصنيع وتأصيل فكرة التنمية المُستدامة ( رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال تنفيذ كثير من المشروعات التي لها توجه صناعي مثل هذا المشروع، مطالبًا الحضور بتنفيذ مزيد من المشروعات التي تُترجم الأبحاث العلمية إلى أجهزة علمية تخدم المعهد في كافة التخصصات.

وقدم الدكتور علي جمال الباحث الرئيسي للمشروع عرضًا مفصلًا حول المشروع بداية من الخطوات الأولية وجميع المراحل التي تمت إلى أن تم الوصول للنموذج الأول من المحول الرقمي التخزيني، كما عرض كافة خطوات مُعايرة الجهاز لما في هذه الخطوة من أهمية لتحديد إمكانية الاستفادة من هذا الجهاز بالشبكة القومية للزلازل.

واستفسر الحضور عن جوانب كثيرة للنموذج الأول وقدموا بعض المُقترحات لمعالجة بعض المشاكل، كما تفاعل ممثلو الشركات المُشاركون في ورشة العمل وأبدوا استعدادهم لعمل بروتوكولات تعاون من أجل تعظيم نتيجة إصدار هذا النموذج الأول للمحول الرقمي.

وقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير على أهمية تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.