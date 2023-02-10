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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2024 بتصميم جديد وتقنيات رائدة.. صور

صدى البلد

تتمتع فولكس فاجن أطلس بمظهر جديد وبعض الخيارات ومجموعة نقل الحركة المحدثة الجديدة كجزء من تحديث طراز عام 2024، وستظهر لأول مرة في معرض شيكاجو للسيارات لهذا العام، وستتوفر بإصدار عائلي مكون من ثلاثة صفوف، وإصدار كروس أوفر رياضي مكون من صفين. 

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فولكس فاجن أطلس 2024 

يبدأ التصميم الجديد بالمقدمة، حيث تلتف مصابيح LED الأمامية الأكبر حجمًا حول شبكة شبكية تلغي معظم لمسات الكروم المزيفة في العام الماضي باللون الأسود بدلاً من ذلك، ويمتد شريط ضوئي فاخر عبر غطاء المحرك فوق شعار فولكس فاجن المضيء مباشرةً، ومتصلاً بالمصابيح الأمامية.

 

ستأتي فولكس فاجن أطلس بجناح سقف أكبر بقليل من الجهة الخلفية لكلا الطرازين وشريط إضاءة خلفي كبير يمتد عبر غطاء صندوق الأمتعة، وتتميز كل نسخة من أطلس وأطلس كروس تقريبًا بتركيبات الإضاءة الجديدة باستثناء القاعدة الأساسية، والتي تتوافق مع المصابيح الخلفية القياسية في كل زاوية.

فولكس فاجن أطلس 2024 

تحصل أطلس أيضًا على تصميم جديد للعجلات لعام 2024، وتتراوح الأحجام من 18 إلى 20 بوصة ، اعتمادًا على كيفية تحديدها، مع اختيار R-Line الرياضي لأكبر سبائك الألومنيوم مقاس 21 بوصة، بينما يعتمد Atlas R-Line أيضًا شارات R-Line الفريدة وشارات سوداء لامعة منتشرة حول الخارج.

فولكس فاجن أطلس 2024 

تتميز فولكس فاجن أطلس 2024 بمواد أجمل من الداخل أيضًا ، مع استخدام جلد عالي الجودة في لوحة الأوامر والكونسول الوسطي بدلاً من البلاستيك الصلب، وينطبق الشيء نفسه على ألواح الأبواب التي تستخدم المواد الجديدة في الأمام والخلف، وتقدم طرازات أطلس العالية مقاعد جلدية مبطنة بنمط خياطة ماسي.

فولكس فاجن أطلس 2024 

كما ستحصل فولكس فاجن أطلس 2024 على شاشة لمس "عائمة" مقاس 12.0 بوصة تحل محل وحدة قياس 10.3 بوصة العام الماضي ، وتوجد مجموعة أدوات رقمية جديدة مقاس 10.3 بوصة أمام السائق مباشرة، وأصبح Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكيان الآن قياسيًا في جميع الإصدارات، كما تتميز المقصورة المحدثة أيضًا بشحن لاسلكي مع ستة منافذ USB-Cومنفذين USB-A حتى يتمكن الجميع من الشحن.

فولكس فاجن أطلس 2024 

من حيث السلامة، أصبحت تقنية مساعدة السائق IQ.Drive الخاصة بشركة فولكس فاجن الآن قياسية في جميع الإصدارات، والفرملة التلقائية، ولا يزال نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة من الوظائف الإضافية ، كما هو الحال مع شاشة العرض الأمامية.

فولكس فاجن أطلس 2024 

لكن أكبر تغيير يتجاوز المظهر الجديد والمقصورة الداخلية المحدثة هو مجموعة نقل الحركة، يلقي أطلس خيار محرك VR6 العام الماضي لمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني قياسي الآن، يولد هذا المحرك 269 حصانًا و273 رطلاً من عزم الدوران بينما يتطابق مع قدرة سحب V6البالغة 5000 رطل، وناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات هو ناقل الحركة الوحيد ويأتي نظام الدفع بالعجلات الأمامية بشكل قياسي بينما يتوفر نظام الدفع الرباعي 4Motion كخيار.

فولكس فاجن أطلس 2024 

يصل طراز أطلس 2024 إلى الوكلاء في وقت لاحق من هذا العام، وستعلن فولكس فاجن عن تفاصيل الأسعار عن اقتراب تاريخ البيع، ومن المتوقع وجود ارتفاعًا طفيفًا عن أطلس 2023 ، والذي يبدأ من 36,445 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ تكلفة أطلس كروس 2023 نحو 35,755 دولارًا.

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