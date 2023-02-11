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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يتهم أخر بتنويمه مغناطيسيا وإكراه للتوقيع على عقد زواج في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق تيك توك، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من آخر مدعيًا قيامه بأفعال غير منطقية تجاهه، وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القليوبية

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص يدعي بقيام آخر بأفعال غير منطقية تجاهه، وإكراهه على التوقيع على عقد زواج عقب تنويمه مغناطيسيًا.
وبالفحص تم التوصل إلى الشاكي مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين أنه غير متزن ويدلى بأقوال غير منطقية، ويعانى من مرض نفسي، ولم يقم بالإدلاء بأية بيانات عن المشكو في حقه، حيث أفاد بتضرره منه لذات الأسباب غير المنطقية المشار إليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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