منها التوتر.. طبيب نفسي يكشف أسباب الطلاق

قال الدكتور محمد عزت، أستاذ الأمراض النفسية بقصر العيني، إن أحد أسباب حالات الطلاق، هو تعرض أحد الزوجين للضغوط والقلق والتوتر، بالإضافة إلى اضطراب الشخصية والذي يتمثل في أن المخطئ لا يعترف بغلطه ويكون لديه صعوبة في الاقتناع.

ونصح محمد عزت، خلال لقائه ببرنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حسام موافي أنه يجب أن يزور الزوجين الطبيب النفسي قبل اتمام الطلاق لعلهم يجدا حلولا لمشكلاتهم، أو اللجوء لأحد الشيوخ لأن الدين مهم جدًا فى حياتنا.

المشاكل الاقتصادية

ووجه رسالة إلى الشعب المصري بعدم التحدث كثيرًا عن السلبيات المتمثلة في المشاكل الاقتصادية، والأسرية، والبحث عن الإيجابيات التي تحسن الحالة النفسية.

