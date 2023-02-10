جاي أفرح.. حقيقة حصول عمر كمال على رقم خرافي مقابل حفل ليبيا

رد المطرب عمر كمال - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- على الأنباء المتداولة حول حصوله على مبلغ 450 ألف دولار، مقابل حفل في بلدة أبو سليم الليبية.

وعلق عمر كمال على هذه الأنباء، قائلًا: «شعب ليبيا الحبيب .. لا صحة تماما للأرقام ديه ووضع لبيبا وبلدية ابوسليم ناس بسيطة متسمحلش اطلاقا بدفع نص مليون دولار .. انا جاى افرح وابسط ناس ليبيا اللى بنحبهم وبنعشقهم ف مصر».

وأضاف عمر كمال: «انا لو واخد هذا الاجر او نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلالزل لاخواتنا فى سوريا و تركيا و اجرى اللى واخده ف ليبيا إقل من أجرى فى أى بلد تانى بروحه عشان ظروف ليبيا و اشوفكم على خير فى ابو سليم يوم ١٨ فبراير نفرحكم».



كفاح عمر كمال

كشف عمر كمال -خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي- أنه عمل كاشير في مطعم أكل براتب ٣٠٠ جنيه ويدفع منهم إيجار ٥٠ جنيهًا لشقة يستأجرها ليترك الدراسة ويعمل في بنزينة لفترة طويلة وبعدها في شركات ورق ودخل الجيش بعدها وورث عن والده ٥٠ ألف جنيه وطلبت منه والدته أن يشتري تاكسي ويعمل عليه.

أردف عمر كمال: "طول عمرهم بيقولولي مش هتنفع وصرفت كل حاجة على ألبومي ونزل على الإنترنت ولم ينجح وعشت سنين عجاف ولفيت في القاهرة يمين وشمال وعملت في مطابخ وكازينو واتدردحت شوية بعدها".

استكمل عمر كمال: "في ٢٠١٩ كانت ذروة المهرجانات وقررت أدخل أعمل مهرجانات وتكلمت مع حمو بيكا وطرحت عليه فكرة طرح تيمة خليجي في أغنية مهرجانات، ومروحتش لحمو اقوله اكتشفني أو خليني أعرف أغني".