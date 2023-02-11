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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يجني أرباحا بالملايين من حسابات تويتر المحظورة سابقا.. Facebook يقدم ميزة تحكم جديدة لصانعي المحتوى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواصفات وسعر آبل iPhone 13 mini في السعودية

تقدم شركة  آبل  الأمريكية جوالها الذكي "آيفون  13 ميني" بعدد من المميزات منها شاشة عرض Super Retina XDR OLED ذات الألوان النابضة بالحياة، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G، مع معالج قوي من تصنيع آبل نفسها مع ميزة التعرف على الوجه face ID وهو يعتبر النسخة المصغرة من جوال  آيفون  13 الكبير.

 

سعر جوال iPhone 14 Plus في السعودية

تطرح شركة "آبل" الأمريكية جوالها  آيفون  14 بلس بإمكانيات مميزة لا تتوافر في النسخة القياسية منها الشاشة الأكبر حجما والبطارية الأكبر والأطول عمرا بالإضافة إلى معالج سريع للغاية وشاشة بدقة عالية تضمن لك مشاهدة أفلام ومسلسلات بجودة لا تقارن.

 

الشريك المؤسس لـ "تويتر" جاك دورسي يسخر من إيلون ماسك

سخر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي من إيلون ماسك وإدارته للمنصة الاجتماعية بعد انقطاعها عن العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء الماضي.

 

إيلون ماسك يجني أرباحا بالملايين من حسابات تويتر المحظورة سابقا

أعاد  إيلون ماسك  بعد استحواذه على  تويتر، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى المنصة والكثير من الحسابات التي كانت محظورة ، مؤكدا أنه بهذه الخطوة يؤكد على دعمه لحرية التعبير والرأي ولكن يبدو أن هناك سببا آخر جعل "ماسك" يصدر قراره، وفقا لتقرير جديد نشره مركز مكافحة الكراهية الرقمية.

 

Facebook يقدم ميزة تحكم جديدة لصانعي المحتوى

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" Facebook التابعة لشركة "ميتا" أنها تقدم ميزة جديدة من شأنها أن تساعد صانعي المحتوى على التحكم وإدارة التعليقات بشكل أفضل.

آبل iPhone السعودية تويتر إيلون ماسك Facebook

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