أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يجني أرباحا بالملايين من حسابات تويتر المحظورة سابقا.. Facebook يقدم ميزة تحكم جديدة لصانعي المحتوى

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة آبل الأمريكية جوالها الذكي "آيفون 13 ميني" بعدد من المميزات منها شاشة عرض Super Retina XDR OLED ذات الألوان النابضة بالحياة، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G، مع معالج قوي من تصنيع آبل نفسها مع ميزة التعرف على الوجه face ID وهو يعتبر النسخة المصغرة من جوال آيفون 13 الكبير.

تطرح شركة "آبل" الأمريكية جوالها آيفون 14 بلس بإمكانيات مميزة لا تتوافر في النسخة القياسية منها الشاشة الأكبر حجما والبطارية الأكبر والأطول عمرا بالإضافة إلى معالج سريع للغاية وشاشة بدقة عالية تضمن لك مشاهدة أفلام ومسلسلات بجودة لا تقارن.

سخر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي من إيلون ماسك وإدارته للمنصة الاجتماعية بعد انقطاعها عن العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء الماضي.

أعاد إيلون ماسك بعد استحواذه على تويتر، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى المنصة والكثير من الحسابات التي كانت محظورة ، مؤكدا أنه بهذه الخطوة يؤكد على دعمه لحرية التعبير والرأي ولكن يبدو أن هناك سببا آخر جعل "ماسك" يصدر قراره، وفقا لتقرير جديد نشره مركز مكافحة الكراهية الرقمية.

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" Facebook التابعة لشركة "ميتا" أنها تقدم ميزة جديدة من شأنها أن تساعد صانعي المحتوى على التحكم وإدارة التعليقات بشكل أفضل.