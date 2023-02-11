موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية، حظيت على اهتمام معظم برامج التوك شو، خلال الأسبوع الماضي، ونقدم في هذا التقرير أبرز ما جاء.



احتياطي لمدة 4 أشهر من الدواجن المجمدة

فيما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية بمصر، وهناك تقلبات فى الأسعار، وأن هذا التقلب جاء من "أمر آخر" ولم يذكر هذا السبب.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بـ افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل ٧ مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن هناك احتياطي لمدة 4 أشهر من الدواجن المجمدة.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد مشكلة وهناك اكتفاء لمدة 3 أشهر مقبلة بشأن الأرز التمويني، وهناك عمل لـ تعاقدات لتوفير الأرز طوال العام، أن الزيت كان به مشكلة بسبب شراء كميات كبيرة من الخارج 97 % من الزيوت النباتية من الخارج.

وتابع أنه تم زراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف عباد الشمس، وسيكون هناك تطوير لـ مصانع الزيت، لحل أي مشكلة خاصة بالإنتاج المحلي وأن هناك مخزون يكفي لقرابة الخمسة أشهر.





من جهته قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن هناك اهتمام كبير من المستثمرين بمجال الزراعة في مصر، وذلك عقب اهتمام الدولة بالمجالات الزراعية وتوفير البنية التحتية مؤخرًا وخاصة في مجال الدواجن و اللحوم.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الزراعة تعاونت مع الهيئة العامة للصناعة وهيئة الاستثمار من أجل الإعلان عن كافة الفرصة الاستثمارية أمام المستثمرين وفي مجال الدواجن.





وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة الآن خالية من الأمراض «أنفلونزا الطيور»، وهذا الأمر ساعد على جذب المستثمرين في مجال تربية الإنتاج الداجني، وتخصيص أراضي وطرحها على الموقع الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تخصيص الرخصة الذهبية للمستثمرين ساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في مصر، وهذه الرخصة ساعدت على تسريع وتيرة الإجراءات.



زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة احتياجات المستثمرين سواء التقاوي والمواد الجديدة والهجين، من أجل تشجيعهم على الاستثمار في مجال الزراعة.

وأوضح محمد القرش، أن الدولة المصرية أفرجت عن ما يقرب من 1.25 مليون طن من أعلاف الدواجن، بالإضافة إلى الإفراج عن ما يقرب من 2 مليون طن من المواد الخام لأعلاف الدواجن، وهذا الأمر ساعد على انخفاض الأسعار مؤخرًا.

ونوه أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المختلفة التي تساعد على السيطرة على السوق السوداء وعدم احتكار الأعلاف، من أجل استقرار السوق.

وحول موعد انخفاض أسعار اللحوم والدواجن أكد محمد القرش، أنه يتم العمل مع وزارة التموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم، وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث أن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابت، بجانب 30 منفذ متحرك، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة.



موعد الانخفاض الكبير

أكد المهندس حسام أسامة، المدير العام لإحدى المجازر، عودة الهدوء في الأسعار الخاصة بالدواجن كما كانت من قبل 4 أو 5 أشهر، لكن بعد مرور شهر رمضان الكريم.



وقال حسام أسامة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه مع دورات الإنتاج قد يستقر الوضع وانتعاش صناعة الأعلاف قد يحد من آثار الأزمة، والوصول إلى مرحلة ثبات الأسعار .

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن هناك تحركات من الدولة للحد من آثار الأزمة الحالية، مؤكدا أن صناعة الدواجن تمرض ولكن لا تموت.



كما أكد أن الدولة لديها مجازر تستطيع عن طريقها توفير الدواجن، موضحا أن لابد من وضع الحلول لعلاج الأزمات والاستماع إلى جميع الآراء للنهوض بالصناعة.

