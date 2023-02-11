الدكتور البرنس .. حبس جراح شهير 6 أشهر بالغربية.. تزوج 4 سيدات وأب لـ 12 طفل|أعرف تفاصيل جريمته

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون ونقابة الأطباء تعلق :"عاوزين بياناته"

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة طريفة حينما أقدم طبيب جراح شهير بمركز أورام علي الزواج بـ 4 سيدات علي مراحل زمنية مختلفة طوال 10 سنوات الأمر الذي دفعه إلي تدليس واخفاء عناوين زوجاته بشكل متكرر بقصد تدليس واخفاء الزواج بهم حتى أصبح أب لأكثر من 12 طفل .



عاقبت محكمة جنح السنطة بمعاقبة طبيب مشهور بدائرة مركز السنطة، بالسجن 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه للزوجة وكفالة 1000 جنيه لتورطه في الإدلاء بالبيانات خاطئة عن عنوان زوجته الاولي في وثائق زواجه الثالث والرابع حيث قام بإخفاء الزواج بأخريات عن زوجته الأولي وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها حتي لا يتم اعلانها بالزواج.

طبيب جراحة شهير

كما تقدمت زوجة تدعى "هناء ع.ا" وتعمل مدرسة ومقيمة بناحية شنيره البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية بجنحة مباشرة ، ضد زوجها ويدعي "محمود .ف" "ويعمل طبيب شهير بمدينة طنطا في القضية رقم 29170 لسنة 2022 جنح السنطة تطلب تطبيق القانون علي الزوج لإخفاء زواجه الثالث والرابع عنها ، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها .

في المقابل كشف المستشار اسامة عمر محامي الزوجة في عريضة الدعوي ان الزوجة في عام 1999 تزوجت الطبيب المشهور أخصائي الجراحة وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخري في 2001 وأنجب منها 6 أبناء. وأصبح أبا لـ 12 طفل ، وجاء ذلك عقب مرور 23 سنة علي زواجه منها نما الي علمها أنه متزوج من سيدة ثالثة سرا وذلك من خلال رسائل علي برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك من شخص مجهول يخبرها بأن زوجها المعلن اليه متزوج من سيدة غيرها سرا ، وبرفقة الرسائل صور من قسيمة زواج ، الأمر الذي أنكره محمود تماما عندما واجهته الزوجة .

بينما جاء ذلك مع تكرار الرسائل قررت الزوجه الاستعلام عن حقيقة امر الصور المرسلة اليها تخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي وهنا كانت الصدمة التي تأكدت من خلالها ليس فقط بصحة قسيمة الزواج المرسلة إنما فوجئت أن زوجها الطبيب المشهور ،متزوج من زوجتين اخرتين سرا أحدهم في عام 2017 ورابعة عام 2020 م .

في المقابل علق الدكتور أحمد عبد الشافي عضو مجلس نقابة أطباء مصر علي الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلا : "لو ممكن إسم وعنوان الدكتور دا علي الخاص عشان نكرمه في النقابة ونستفيد من خبراته في عمل محاضرات له للسادة الأطباء للاستفادة وتنمية مهارتهم .. وممكن ننتج له فيلم تسجيلي يحكي لنا حكايته" .



كما طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عده تساؤلات من بينها "دكتور برنس والله وليه حبس طلما اتجوز يا غااااااااالي"وأخري "تخصصه إييه بالضبط هذا الثري القادر"و"وربنا راجل برنس ودماغ وثري" .