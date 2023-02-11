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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم حفل تكريم المعلم المثالى بتعليم أسوان

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان حفل تكريم المعلم المثالى الفائزين بالمسابقة الدينية للنقابة ، والذى نظمته اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أسوان بحضور ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام- غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، وعادل سكران أمين صندوق النقابة. 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الوطنى الجمهورى ، وتوالت كلمات الحضور، وفى كلمته قدم وكيل الوزارة التحية والتقدير لجميع معلمى أسوان لمجهوداتهم بالمدارس خلال الفصل الدراسى الأول، معرباً عن حرصه على التواجد بين زملائه وأبنائه المعلمين رغم مسئولياته ، وسعادته بهذا اللقاء تقديراً لهم فالمعلم عماد أى مجتمع متقدم وأساس نهضته .

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المعلم المثالى 

وخلال الحفل تم تكريم وكيل الوزارة واهدائه درعاً تذكارية لدوره فى تطوير والارتقاء بالتعليم فى أسوان ، بجانب مدير عام التعليم العام ومدير إدارة أسوان ، كما تم اختيار ثلاثين معلماً لتكريمهم كمعلم مثالى بالإضافة إلى الفائزين بالمسابقة الدينية التى نظمتها اللجنة النقابية وقدم فقرات الحفل خالد حسن .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أننا نسعى دائماً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وتحقيق القيمة المضافة للمزايا النسبية لهذه المحافظة الواعدة حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتويجاً للنجاحات التى حققها المؤتمر الإقتصادى مصر 2022.

وأشار المحافظ بأنه يقع ذلك فى مقدمة أولويات لجان المجلس الإقتصادى والإجتماعى ، والذى يضم 10 لجان للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستيات ، والتجارة والنقل ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والأراضى والتخطيط العمرانى ، بجانب قطاعات التعدين والجرانيت والفوسفات ، والسمكى والداجنى ، وكذا لجنة لتنمية الحدائق والمتنزهات والخدمات الترفيهية ، بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية للأبحاث والدراسات والتسويق سيعمل على تحسين مستوى دخل المواطن الأسوانى من خلال دفع العمل بالمشروعات الإستثمارية ، وإزالة العقبات والتعقيدات الروتينية.

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أنشطة متنوعة 

وفى نفس السياق عقدت اللجنة الصناعية إجتماعاً للعمل على توطين صناعات المواد الخام وعلى رأسها الرخام والجرانيت في محافظة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين رئيس اللجنة ونائب رئيس جامعة لشئون الطلاب ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وعميد كلية التجارة ، وأعضاء اللجنة.

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