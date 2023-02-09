ختام جلسات لجنة اختيار نواب رؤساء المراكز والمدن في أسوان

اختتمت اليوم جلسات لجنة إختيار نواب رؤساء المراكز والمدن برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المرشحين لتولى المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة ، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.

وقد أكد المحافظ على أن التغييرات تستهدف إختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جلسات اختبار

وأشار محافظ أسوان إلى أن مهام هذه الوظيفة يقتضى عدم الجلوس فى المكاتب المكيفة ، بل النزول إلى الشارع و التجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن الأسوانى.

وكشف اللواء أشرف عطية إلى أن جلسات المقابلات مع المرشحين يأتى فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ، موضحاً بأنه بنهاية جلسات مقابلات المرشحين لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن تم إختبار ٦٩ متقدم من إجمالى ٧٢ متقدم وذلك بعد الإعلان عن المسابقة ، فى حين لم يخضع للإختبار ٣ متقدمين بسبب تغيبهم وإعتذارهم .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية على غلق محلات الجزارة يومى الإثنين والثلاثاء كل أسبوع على مدار شهر بكافة مدن ومراكز المحافظة من مدينة أبوسمبل السياحية وحتى مدينة السباعية، وأيضاً منع الذبح في المجازر خلالهما ، مع فتح المحلات والمجازر باقى أيام الأسبوع أمام البيع والذبح ، فيما سيتم مصادرة أي كميات من اللحوم وغلق محل الجزارة في حالة الذبح خارج المجزر.

أنشطة متنوعة

وأكد أشرف عطية على أنه بالتوازى سيتم زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بواقع 100 رأس ماشية بدلاً 60 رأس ماشية أسبوعياً ، مع زيادة منافذ بيعها إلى 4 منافذ بعد إضافة منفذ بمنطقة السيل الجديد.

كما أمر عطية بتشكيل لجنة للإشراف على صرف الردة الخشنة من المطاحن لضمان حصول المربين فقط عليها والحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار.

وكشف المحافظ عن أنه سيتم التنسيق مع الشركة الوطنية وباقى الشركات بتوشكى لدعم الجزارين برؤوس ماشية بأسعار أقل كجملة ، مشيراً إلى أنه بأنه سيتم التنسيق مع وزير التموين الدكتور على مصيلحى لطرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الإستهلاكية.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من أصحاب محلات الجزارة فى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء البلدى الطازجة لمساندة الجهود الحكومية فى توفير هذه السلع الأساسية الهامة والحيوية للمواطن الأسوانى ، وخاصة فى ظل الإقبال الدورى عليها.