عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام جلسات لجنة اختيار نواب رؤساء المراكز والمدن في أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اختتمت اليوم جلسات لجنة إختيار نواب رؤساء المراكز والمدن برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المرشحين لتولى المهام الوظيفية خلال الفترة القادمة ، بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام.

وقد أكد المحافظ على أن التغييرات تستهدف إختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الملاكي اتعجنت.. وفاة أب ونجله في حادث تصادم سيارة بمقطورة في أسوان

محافظ أسوان يستقبل نقيب الأطباء البيطريين لبحث آليات دعم الوحدات الجديدة بالكوادر

جلسات اختبار 

وأشار محافظ أسوان إلى أن مهام هذه الوظيفة يقتضى عدم الجلوس فى المكاتب المكيفة ، بل النزول إلى الشارع و التجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن الأسوانى.

وكشف اللواء أشرف عطية إلى أن جلسات المقابلات مع المرشحين يأتى فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ، موضحاً بأنه بنهاية جلسات مقابلات المرشحين لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن تم إختبار ٦٩ متقدم من إجمالى ٧٢ متقدم وذلك بعد الإعلان عن المسابقة ، فى حين لم يخضع للإختبار ٣ متقدمين بسبب تغيبهم وإعتذارهم .

 وكان قد شدد اللواء أشرف عطية على غلق محلات الجزارة يومى الإثنين والثلاثاء كل أسبوع على مدار شهر بكافة مدن ومراكز المحافظة من مدينة أبوسمبل السياحية وحتى مدينة السباعية، وأيضاً منع الذبح في المجازر خلالهما ، مع فتح المحلات والمجازر باقى أيام الأسبوع أمام البيع والذبح ، فيما سيتم مصادرة أي كميات من اللحوم وغلق محل الجزارة في حالة الذبح خارج المجزر. 

لمواصلة النتائج الإيجابية.. أشرف عطية يؤكد دعمه لنادي أسوان الرياضي

اليوم.. تعليم أسوان: فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية

أنشطة متنوعة 

وأكد أشرف عطية على أنه بالتوازى سيتم زيادة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بواقع 100 رأس ماشية بدلاً 60 رأس ماشية أسبوعياً ، مع زيادة منافذ بيعها إلى 4 منافذ بعد إضافة منفذ بمنطقة السيل الجديد. 

كما أمر عطية بتشكيل لجنة للإشراف على صرف الردة الخشنة من المطاحن لضمان حصول المربين فقط عليها والحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار. 

وكشف المحافظ عن أنه سيتم التنسيق مع الشركة الوطنية وباقى الشركات بتوشكى لدعم الجزارين برؤوس ماشية بأسعار أقل كجملة ، مشيراً إلى أنه بأنه سيتم التنسيق مع وزير التموين الدكتور على مصيلحى لطرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الإستهلاكية. 

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من أصحاب محلات الجزارة فى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء البلدى الطازجة لمساندة الجهود الحكومية فى توفير هذه السلع الأساسية الهامة والحيوية للمواطن الأسوانى ، وخاصة فى ظل الإقبال الدورى عليها. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

مفاجأة في مصير كهربا مع الأهلي بعد العقوبة الجديدة.. شوبير يكشف التفاصيل

بالبدلة الحمراء.. محمد عادل قاتل نيرة اشرف: كنت هجيب حد يعلم عليها بس خلصت بنفسي

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

موضوعات متعلقة

الملاكي اتعجنت.. وفاة أب ونجله في حادث تصادم سيارة بمقطورة في أسوان

ترشيحاتنا

قفزة.. الوزراء: مصر الثانية أفريقيًا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 2022

رئيس "سايلو فودز" يهدي السيسي "كتاب الله" خلال افتتاح المرحلة الثانية

إنقاذ سيدة ستينية بعد 77 ساعة تحت أنقاض الزلزال في تركيا

هيلعب لنهاية الموسم.. مفاجأة بشأن قضية كهربا بعد قرار فيفا

السيسي: "سايلو فودز" يوفر 20% من احتياجات السوق.. والباقي من القطاع الخاص

تبرعات بـ 100 مليون ريال.. شاهد| أول طائرة إغاثة سعودية تصل تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوادر الشهر الكريم.. انخفاض 25 جنيهًا في أسعار الفراخ في هذا التوقيت| تفاصيل

العلاقة تستمر إزاي؟ .. رضوى الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور لها

انتقام وحشي من جمل على يد 6 أشخاص بالهند.. ماذا حدث؟

حيل عجيبة لتنظيف المنزل .. 7 عناصر غذائية لن تكلفك كثيرا

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ