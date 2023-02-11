التوكسيك..كيف جمع كريم فهمي بين الطيبة والشر في «أزمة منتصف العمر»|اعرف التفسير العلمي

جسّد الفنان كريم فهمى شخصية عمر فى مسلسل أزمة منتصف العمر والتى أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا بسبب تصرفاتها الغريبة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية كريم فهمى فى مسلسل أزمة منتصف العمر بشكل تعجبي وهجومى بسبب تصرفاته الغريبة والأنانية فهو تسبب فى أذى كبير لزوجتيه الأولى والثاني وزوجة حماه .

وفى المسلسل عاش كريم فهمى قصة حب مع زوجتيه الأولى والثانية وقام بإقامة علاقة غرامية مع أم زوجة حماه من الفتاة الثانية وفى كل مرة يقترب منها من امرأة يعتقد أنه يحبها ويجعلها تتعلق به بشكل مبالغ فيه ثم يتركها وتوجد مثل هذه الشخصية نماذج كثيرة فى المجتمع من الرجال المؤذية نفسيًا “التوكسيك”.



ونعرض لكم فى السطور التالية التفسير العلمى لهذه الشخصية الغريبة التى جسدها كريم فهمى وكيف تجمع بين الطيبة والشر وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthyplace”.

الشخصية التى يجسدها كريم فهمى فى مسلسل أزمة منتصف العمر تعانى من تراكمات نفسية منذ سن الطفولة بسبب سوء معاملة الأم، وتعانى هذه الشخصية من أحد الأمراض التالية وتتطلب علاجاً سريعاً، وهى:

اضطراب الشخصية النرجسية

ينطوي هذا الاضطراب على تصور أنك متكبر ويتطلب إعجاب الآخرين والمبالغة في إنجازاته الخاصة ، ولديه إحساس بالاستحقاق ويستغل الآخرين ويفتقر للتعاطف ويحسد الآخرين ويتكبر.

النرجسية

اضطراب الشخصية الحدية

يتضمن هذا الاضطراب علاقات قوية وغير مستقرة وإدراك الذات والحالات المزاجية ويميل المصاب بـ (BPD) إلى ضعف التحكم في الانفعالات ويتجنب الهجر بشكل محموم ، ويكون مندفع ، ويميلون للانتحار أو يؤذي نفسه ويشعر بالفراغ والغضب غير المناسب وقد يكون مصابين بجنون العظمة.



اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

يُظهر هذا الاضطراب نمطًا من تجاهل حقوق الآخرين وقواعد المجتمع ويميل الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى الكذب والعدوانية وتجاهل السلامة وانتهاك القانون وعدم تأنيب الضمير.