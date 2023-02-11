أثرت على الطريق الساحلي لـ مطروح .. الأمطار تضرب المحافظات ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى

أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ ومجالس المدن ترفع حالة الطوارئ.. صور

أمطار غزيرة تضرب شوارع الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

تجمعات مياه.. تحذير للسيارات على الطريق الساحلي بالضبعة بسبب الأمطار.. تفاصيل

شهدت عدد من المحافظات اليوم امطارا غزيرة الي متوسطة حيث تتعرض البلاد لمنخفض قطبى يؤثر على درجات الحرارة، أدى الى سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح، ومحافظات شمال الوجه البحري وتمتد الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة .



وتعرضت مراكز ومدن بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إلى سقوط أمطار أقل من متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتقلبات في الطقس على مستوى مراكز المحافظة.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار



وشهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم، ومصيف بلطيم، والبرلس، وقلين، ودسوق، والحامول، لرفع مياه الأمطار من الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



وعلى جانب اخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع ٱثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس الغير مستقرة ، فضلا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء على مدار ٢٤ ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع ٱثار التقلبات الناتجة عن الطقس و متابعة بلاغات المواطنين في هذا الإطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد قامت برفع ٱثار المياه فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة.

ومن جهة اخرى تشهد محافظة مطروح اليوم السبت أمطارا متوسطة إلى غزيرة بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.



شهدت مدن مرسي مطروح أمطار متوسطة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بينما شهدت منطقة الساحل الشمالي بمدن الضبعة والعلمين أمطارا غزيرة.



ويتوقع الأرصاد الجوية أن تتهيأ الفرص تدريجيا من الليلة وتحديدا قرب منتصف الليل لتشكل السحب الماطرة أولا عند ساحل الدلتا مثل بلطيم ورشيد، غربا عند السلوم وسيدي براني تباعا تمتد لمدينة مرسي مطروح وكامل ضواحيها الشرقية والغربية وظهيرها الصحراوي فجرا تمتد إلى الإسكندرية وضواحيها الغربية مع حلول ساعات صباح الغد تنتقل الأمطار إلى مناطق متفرقة من الدلتا، فرص غرب الدلتا ووسطها أفضل من شرقها

وحذر عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السيارات على الطريق الدولي الساحلي بتوخي الحذر بسبب وجود تجمعات لمياه الأمطار بكثافة على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية



وعلى جانب اخر أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية مكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم ، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، وأن الدراسة منتظمة في جميع المدارس.