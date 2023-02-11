نائبة التنسيقية : توظيف التعاون العربي بالشكل الأمثل يعزز من حقوق المواطنين

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقالت “محروس” إن المؤتمر جاء في توقيت تحتاج فيه الدول العربية إلي إعادة ترتيب ملفاتها في ظل الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط في الوقت الحالي لا سيما الأزمات العالمية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

واستكملت قائلة تحتاج الدول العربية إلى إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز التعاون العربي وإقامة تعاون برلماني وتوظيفه بشكله الأمثل سوف يعزز من حقوق المواطنين العرب.

وأضافت" عضو البرلمان المصري" مؤكدة أن كل ما يحتاجه العالم العربي الآن الأمان والسلام فضلا عن الاستعداد التام لمواجهة أي تحديات عربية.

وأشارت "محروس" إلي أن لابد من أن القمة البرلمانية العربية سوف تحدث تأثيرا إيجابيا علي الخطة الاستراتيجية التنموية للدول العربية خاصة وأنها تشمل عدة توصيات للتعاون الاستثماري ولا نغفل رؤيتهم للحفاظ على الأمن الغذائي العربي.

ونوهت " مرثا محروس عضو التنسيقية" أن احتضان القمة البرلمانية العربية في مصر يعكس مدى ريادة الدولة فلا أحد ينكر أن مصر محور الشرق الأوسط.