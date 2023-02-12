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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها .. طريقة إزالة الفطريات من الخزانة الخشبية

لا تتجاهلها .. طريقة
لا تتجاهلها .. طريقة إزالة الفطريات من الخزانة الخشبية

إضفاء مظهر عتيق ودافئ على المنزل ، يحتفظ معظم الأشخاص بتصميم ودواليب خشبية في منازلهم لكنهم أدركوا لاحقًا أنه للحفاظ على قوتها لفترة طويلة، يجب إيلاء اهتمام خاص لصيانتها، إذا لم يتم ذلك، فإن أكبر عدو للخشب، الفطريات يمكن أن يقتل الآلاف من خزانة ملابسك والملابس الثمينة المحفوظة فيها بضربة واحدة في مثل هذه الحالة ، إذا كان لديك أيضًا خزانة خشبية ، فقم بإيقاف الضرر قبل حدوثه باستخدام النصائح المذكورة بحسب ما نشره موقع هيلثي .

تظهر الفطريات بسبب هذه الأخطاء

تظهر الفطريات بسبب هذه الأخطاء

الرطوبة هي السبب الأكثر شيوعًا للفطر في الخشب، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الاحتفاظ بالكثير من الملابس أو الملحقات ضع في اعتبارك أن العناصر الخشبية تتطلب دورانًا مناسبًا للهواء لتظل منتعشة.
 

تعرف على الفطريات 

تعرف على الفطريات مثل هذا

يتعرف معظم الأشخاص على الفطريات الموجودة في خزانة الملابس فقط عندما تكون الملابس والإكسسوارات فاسدة لكن يمكنك التعرف عليه في بدء نفسه.
بسبب الفطريات ، يمكن رؤية بقع بيضاء مخضرة وحفر صغيرة على السطح مع تغير في الملمس ولون الخشب.

الخل يقتل الفطريات

الخل يقتل الفطريات

الخل حمض خفيف يعمل على قتل ما يصل إلى 80٪ من الفطريات والبكتيريا في مثل هذه الحالة ، إذا كنت منزعجًا من الفطريات الموجودة في الخشب، فيمكنك استخدام الخل كما أنه أكثر أمانًا للخشب من المبيض.

استخدم الخل مثل هذا لإزالة الفطريات

استخدم الخل مثل هذا لإزالة الفطريات

لإزالة الفطريات على الخشب بالخل ، تحتاج إلى-

كيفية استخدام
منشفة القماش
والخل الأبيض
والمياه النقية
 

  • اخلطي كميات متساوية من الخل والماء.
  • الآن نقع قطعة قماش في هذا الخليط وامسح السطح بالفطريات.
  • ثم ضعي الخل النقي على السطح واتركيه حتى يجف.
  • الآن نظفها بقطعة قماش مبللة بالماء البارد وامسحها بمنشفة جافة.
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